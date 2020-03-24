24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son 2 aydır karantina altındaki pek çok ülkede kadına yönelik şiddetin arttığına dair açıklamalar yapılıyor, çeşitli önlemler alınıyor. Mesela BM raporlarında; Covid-19’un çıkış noktası olan Çin’de şubat ayında yerel polis teşkilatına bildirilen aile içi şiddet vakalarının üçe katlandığına işaret edilmişti.
COVİD-19 GÜNLERİNDE ŞİDDET ARTTI
Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre Almanya Federal Kadın Danışma Merkezleri ve Kadın Acil Çağrıları Birliği de korona nedeniyle karantina uygulandığı günlerde aile içi şiddetin arttığını açıklamış, şiddete maruz kalan kadınların otellere yerleştirilmesi çağrısında bulunulmuştu. Korona pandemisiyle mücadele eden ABD’de de Philadelphia merkezli kadın kuruluşu Women Againts Abuse, Covid-19 günlerinde kadına şiddetin yüzde 30 arttığını duyurmuştu. Avusturya Adelet Bakanı Alma Zadic, korona günlerinde kadına şiddetin artabileceğini, böyle durumlarda da erkeğe evden uzaklaştırma uygulanacağını söylemişti.
"EVDEN ÇIKAMIYORUM, NE YAPACAĞIM?"
Türkiye’de de ev karantinasında kadına yönelik şiddet arttı. Son 10 günde, 10 kadın ev içinde öldürüldü. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanı Gülsüm Kav, ev karantinası günlerinde kadının çaresiz kaldığını, acilen önlem alınması gerektiğini anlattı:
"CİNAYETLERİN YÜZDE 10'U EVDE İŞLENİYOR"
“Karantinanın başladığı günden bugüne 10 kadın öldürüldü, hepsi de ev içinde erkekler tarafından öldürüldü. Şiddete uğrayan kadınların yardım çağrılarında da son 10 gündür artış var. Kadınlar ev içindeki şiddetten dışarı kaçarak kurtuluyordu. Ama şimdi korona pandemisi nedeniyle dışarı çıkamıyorlar. Birleşmiş Milletler, ‘kadına yönelik şiddette en tehlikeli yer ev içi’ der. Peki şimdi dışarı çıkamayan kadın ne yapacak? Zaten gelen yardım çağrılarında da kadınlar, ‘Evden çıkamıyorum, ne yapacağım’ diyor. Kadınlar evden çıkamadığı için yardım başvuruları da zorlaştı. Türkiye’de kadın cinayetlerinin yüzde 80’i evlerde işleniyor. Karantina günlerinde tablo çok daha vahim bir hale gelmeden önemli önlemler alınmalı. Kadına şiddete karşı kamu spotları dijital ortamlarda artırılmalı, nasıl ki bazı yurtlar vs. karantina mekanlarına dönüştürülüyor, kadınlar için de böyle mekanlar açılmalı. Kadınların evden çıkmadan da yardım için ulaşabileceği, failin evden uzaklaştırıldığı çözümler acilen hayata geçirilmeli. Koronayla mücadele telaşında kadına şiddet ihmal edilmemeli. Sığınma evleri zaten çok yetersiz. İvedilikle kadınların koruma altına alınabileceği yerler oluşturulmalı.”
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