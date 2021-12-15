Türkiye'nin satın alma gücü AB'nin yüzde 38 altında

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Türkiye'nin, "Satınalma Gücü Paritesi"ne (SGP) göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değeri, geçen yıl için 62 olarak tespit edildi.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından ilan edilen SGP'ye göre kişi başına GSYH endeks değeri, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi için ortalama 100 birim iken Türkiye için 62 birim oldu ve AB ortalamasının yüzde 38 altında kaldı.

Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk), 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) ve Birleşik Krallık kapsandı.

Söz konusu 37 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 263 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 30 ile Arnavutluk olarak dikkati çekti. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 163 üzerinde, Arnavutluk yüzde 70 altında değere sahip oldu.

TÜRKİYE'NİN 2020 YILI KİŞİ BAŞINA FİİLİ BİREYSEL TÜKETİM DÜZEYİ 68 OLDU

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan (eğitim, sağlık vb.) hizmetleri de kapsamaktadır.

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 27 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 68 oldu ve AB ortalamasının %32 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 145 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 39 ile Arnavutluk oldu.

SGP'ye göre kişi başına fiili bireysel tüketim değerleri, 2020

TÜRKİYE'NİN FİİLİ BİREYSEL TÜKETİME İLİŞKİN FİYAT DÜZEYİ ENDEKSİ 38 OLDU

Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesidir. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "ucuz" olarak ifade edilmektedir.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2020 yılı sonuçlarına göre 38 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 38 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.

Seçili ülkelerin SGP'ye göre 2020 yılı kişi başına GSYH değerleri şöyle:

Ülkeler GSYH Değeri Lüksemburg 263 İrlanda 209 İsviçre 160 Norveç 140 Danimarka 135 Hollanda 132 Avusturya 124 İsveç 123 Almanya 123 İzlanda 120 Belçika 119 Finlandiya 113 Avro Bölgesi 19 105 Fransa 104 Birleşik Krallık 104 Avrupa Birliği 27 100 Malta 97 İtalya 94 Çekya 93 Slovenya 89 Güney Kıbrıs 88 Litvanya 87 İspanya 84 Estonya 84 Portekiz 76 Polonya 76 Macaristan 74 Romanya 72 Letonya 70 Slovakya 70 Hırvatistan 64 Yunanistan 62 Türkiye 62 Bulgaristan 55 Karadağ 45 Sırbistan 43 Kuzey Makedonya 38 Bosna-Hersek 33 Arnavutluk 30