10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Batmanlı Fatma ve İhsan Abay çiftinin çocuklarından Emircan Mert (10),dünyada nadir görülen ölümcül NCL2 olarak bilinen beyincik erimesi hastalığına yakalandı.
ACILI BABA YARDIM İSTEDİ
Bulut Kutlu'nun haberine göre; aile şimdi de küçük oğulları Ahmet Çınar’ın (3,5) beyincik erimesi olarak nitelendirilen NCL2 (Nöronal Ceroid Lipfouscinosis) hastalığına yakalanmasıyla şoke oldu. Acılı baba İhsan Abay bir çocuğunun NCL2 hastalığına yakalandığını ikinci çocuğunun da NCL2 hastalığına yakalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek yardım istedi.
6 YILDIR HASTANE HASTANE GEZİYORLARDI
6 yıldır çocuğu Mert için hastane hastane gezen Abay çifti, son bir yıldır artık tedavisi mümkün olmadığından dolayı çocuklarına evde bakıyor. Büyük çocuğu Mert için artık umutların tükendiğini belirten baba Abay diğer oğlu Çınar’ın NCL2 hastalığına yakalanmaması için tedavi edilmesini istedi. Baba İhsan Abay çocukları için Ankara’ya gittiğini ve meclisteki parti temsilcileriyle görüştüğünü söyledi.
SGK Batman İl Müdürlüğü yetkilileri hastalığa yakalanan çocuklar için aileye gerekli bilgilendirmeyi yapacaklarını belirtti.
TÜRKİYE’DE SADECE 80 KİŞİDE GÖRÜLEN HASTALIK
NCL2 hastalığına yakalanan Emircan’ın 4 yaşındayken havale geçirdiğini belirten Baba İhsan Abay, “Bu hastalık Türkiye’de sadece 80 kişide görülen bir hastalıktır ve her iki çocuğum da yakalandı. Tedavisi nedir diye sorduğumda Almanya’da bir enzim olduğunu söylediler. Enzim beyine takılıyor iki haftada bir enzim veriliyor ve çocuğun hastalığı durduruluyor. Tedavinin ücreti için 702 bin Euro’dan söz edildi. Bu bir yıllık maliyeti ve her yıl yapılması gerekiyor. Bizim talebimiz özellikle devlet yetkililerinden bu ilacın bir an önce Türkiye’ye getirilmesidir. Bu çocuklar gözümüzün önünde ölmesinler. Ben bir çocuğumu kaybetmek üzereyim. Bu çocuğumun da ölmesini istemiyorum. Devlet büyüklerinden, Sayın Cumhurbaşkanımdan, bakanlardan isteğim bu ilaç bir an önce Türkiye’ye getirilsin” dedi.
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