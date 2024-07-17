Türkiye'de orman yangınları! Yangınlarda son durum!

Çorum'un Osmancık, Balıkesir'in Altıeylül ve Kepsut, Edirne, Bolu'nun Mudurnu ve İzmir'in Selçuk ilçelerinde yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla söndürdü.

Tepeyolaltı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Kepsut ilçesi Seçören Mahallesi'nde arazide çıkan yangın daha sonra ormanlık alana sıçradı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

ALTIEYLÜL

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Altıeylül ilçesi Taşköy ve Tayyipler mahallelerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, polis, jandarma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadesinde bulundu.