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Haberler Emlak Türkiye'de konutların ortalama metrekare fiyatı bin doları aştı - Ekonomi Haberleri

Türkiye'de konutların ortalama metrekare fiyatı bin doları aştı

Türkiye'de konut fiyatları dolar bazında rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. 2016 Eylül'deki tarihi zirveyi 2022 Ağustos'ta geçen ortalama metrekare başına fiyat, üst üste 7. ayda da yükselişini sürdürdü. Son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı Şubat 2023 verilerine göre; ilk kez bin dolar sınırı aşıldı. Türkiye'de ortalama metrekare başına fiyat 1086,7 dolar oldu. İstanbul'da ise üst üste 3. kez rekor rakama ulaşılırken, ortalama metrekare başı fiyat 1686,4 dolara yükseldi

Giriş: 18.04.2023 - 17:09 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye'de konutların ortalama metrekare fiyatı bin doları aştı - Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2023 Şubat Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 8,4, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 141,5, reel olarak ise yüzde 56,3 oranında arttı.

Türkiye ortalamasında metrekare başına fiyat 20 bin 493,6 TL, İstanbul'da ise ortalama metrekare başına fiyat 31 bin 802,2 TL olarak duyuruldu.

TÜRKİYE'DE KONUTUN METREKARE BAŞINA ORTALAMA FİYATI 1086,7 DOLAR

Fiyatlar TL bazında olduğu gibi dolar bazında da yükselişini sürdürdü. Türkiye ortalamasına bakıldığında 2016 Eylül'de tarihi zirveyi gören fiyatlar, 2022 Ağustos'ta yeni rekora imza atmıştı. Rekor serisi üst üste 7. aya girdi ve ilk kez bin dolar sınırı aşıldı. Ocak ayında 994,2 doları bulan fiyatlar, şubatta 1086,7 dolara yükseldi.

İSTANBUL DOLUDİZGİN

Tarihi zirvesini Aralık 2012'de gören İstanbul'da da üst üste 3. kez rekor kırıldı. Ocak ayında dolar bazında metrekare başına ortalama fiyat 1538,4 dolar iken şubatta 1686,4 dolara yükseldi.

EN YÜKSEK FİYAT DEĞİŞİMİ ANTALYA'DA

TCMB verilerine göre; en yüksek yıllık fiyat değişimi yaşanan bölgeler şöyle sıralandı; Antalya, Burdur, Isparta (yüzde 174,3), Edirne, Kırklareli, Tekirdağ (yüzde 166,2) ve Zonguldak, Karabük, Bartın. (yüzde 163)

En düşük yıllık fiyat değişimi yaşanan bölgeler ise yüzde 92,4 ile Kilis, Adıyaman, Gaziantep, yüzde 99,4 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli ve yüzde 101,1 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye oldu.

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Haberi Hazırlayan : Ahmet Hamdi Girgin

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