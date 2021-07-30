Türkiye üç gündür başta Antalya Manavgat olmak üzere Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki yangınlarla mücadele ediyor. Yangına müdahalede en çok ihtiyaç duyulanların başında ise yangın söndürme uçağı geliyor. Hali hazırda yangına 3 yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor. Yangının başladığından beri özellikle afet bölgesindekiler sayısı az buluyor ve "Türkiye'nin kaç yangın uçağı var?" sorusunun cevabını araştırıyor. Ancak cevap hala netlik kazanmış değil. İşte 2019 yılında patlak veren ve bugüne kadar devam eden yangın söndürme uçağı muamması...

TÜRKİYE'DE KAÇ TANE YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI VAR?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yallında İzmir'de meydana gelen orman yangınına müdahaleyle ilgili sorulan soruya cevap verirken Türkiye'nin elinde yangın söndürme için uçak filosu olmadığını söylemişti.

İşte Bakan Pakdemirli'nin 2019'daki o açıklaması:

Bugünkü şartlar itibariyle THK’nın elinde olan 6 uçağın 3’ünün motor yuvalarında motor yok. Faal olan 3 tanesiyle ring kurma ihtimali yok. Bugün itibariyle Türkiye bize hizmet verecek bir uçak filosu bulunmuyor. THK’da 20 uçak olduğu söyleniyor ancak bu doğru değil...

Bakan Pakdemirli'nin açıklaması üzerine ise Türk Hava Kurumu'ndan üst düzey bir yetkili Sözcü Gazetesi'nden Emin Özgönül'e şu açıklamalarda bulunmuştu:

THK'daki uçaklardan 5'i faal, 4'ü Ankara'da, biri İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yangınlara müdahale edecek biçimde bekliyor. Ne yağ kaçırıyor, ne eski, ne de bozuk. Hepsinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden onaylı uçuşa elverişli olduğuna dair sertifikası var. Bakımları yeni yapıldı, belgeleri alındı.

Karşılıklı açıklamalar sonrası tartışma 3 yıllığına rafa kalktı. Ancak bu hafta başlayan yangınlarla "Türkiye'nin kaç tane yangın söndürme uçağı var?" tartışması yeniden alevlendi.

ENVANTERDE 9 UÇAK GÖRÜLÜYOR

Yangın uçakları sadece Gökçen Havacılık envanterinde bulunuyor. Gökçen Havacılık envanterinde ise Euronews'in haberine göre 2009 yılında alınmış 9 adet CL-215 Bombardier yangın söndürme uçağı görülüyor.

YANGINA 3 UÇAKLA MÜDAHALE EDİLİYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, yaklaşık 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipmanla 21 ilde çıkan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale edildiğini bildirdi.

"İlgili kurum ve kuruluşlar yaklaşık 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipmanla 21 ilimizde çıkan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale ediyor." ifadelerini kullanan Altun, iki gün içerisinde çıkan 63 yangının 43'ünün kontrol altına alındığını ve söndürme çalışmalarının titizlikle sürdüğünü kaydetti.

Orman yangınlarına müdahalede 3 uçak, 9 İHA, 1 JCB, 38 helikopter, 620 arazöz, 63 su ikmal aracı, 39 su tankeri, 54 iş makinası, 2 TOMA, 9 tır, 184 arazi aracı, 45 itfaiye aracı, 21 araç, 2 ekskavatör, 46 ambulans, 13 UMKE aracı, 4 mobil komuta aracı, 4 bin personel ve 187 sağlık personeli yer aldı.

Vatandaşların beslenme ve barınmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde 1 sahra mutfak kiti, 5 ikram aracı, 3 KYK yurdu ve 4 Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonu vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ayrıca 20 bin 400 öğün yemek dağıtıldı.

Ayrıca THK'dan da 3'ü uçak olmak üzere toplamda 20 hava aracıyla yangına müdahale edildiği bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.

İşte THK'dan yapılan son açıklama:

Şu anda Manavgat dahil ülkemizin çeşitli bölgelerinde, 3 adet Beriev BE -200 10 bin litre kapasiteli amfibik yangın söndürme uçağı, 15 adet Mi-8 2 bin 500 litre kapasiteli genel maksat helikopteri, 2 adet genel maksat yangın söndürme CH-47 Chinook 7 bin 500 litre kapasiteli helikopterler, olmak üzere orman yangınlarına müdahale eden tüm araçlar içinde, kiralama yoluyla temin ettiğimiz ve halen kurumumuzca operasyonları yönetilen toplam 20 hava aracımız Manavgat'taki yangın dahil ülkemizin her bölgesinde devam eden yangınlara ara vermeden müdahalede bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.