Daha çok çınar, akçaağaç, çam, ardıç gibi türleri tercih ettiğini bildiren Şimşek, şöyle konuştu: "Müzeler, belirli bir değeri olan kültür ve tabiat varlıklarını sergilemek, muhafaza etmek için kurulur. Bonsai de bir sanat ve müze tanımında yer alan iki özelliği bir arada bulunduran tek sanat. Yaşayan bir varlıkla yapılan tek sanat dalı. Bu nedenle de bütün dünyada büyük ilgi görüyor. Müze de Türkiye'nin bu konuda atılım yapabilmesi için bir kilometre taşı. Bunun bir sanat olduğunu vurgulayacak bir eser olacak. Biz de çok heyecanlıyız. Müzemizde ülkemizde bulunabilecek ağaçların hepsini temsil etmeye çalışacağız. Hatta ilerleyen dönemlerde Türkiye'deki 81 ili temsil eden ağaçlar da bulundurmak istiyoruz. İlk etapta müzede bizim çalışmalarımız ağırlıklı olarak yer alacak ancak ülkemizin değişik bölgelerinde olan sanatçılarımızın da müzede ağaçlarıyla temsil edilmelerini arzu ediyoruz."