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        Haberler Ekonomi Enerji Türkiye'de günlük doğalgaz tüketiminde rekor - Enerji Haberleri

        Türkiye'de günlük doğalgaz tüketiminde rekor kırıldı

        Türkiye'de, 24 Şubat'ta günlük 333,7 milyon metreküp doğalgaz tüketimiyle rekor kırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:27 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:27
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        Türkiye'de günlük doğalgaz tüketiminde rekor
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        Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) X hesabından yapılan paylaşımda, "BOTAŞ'tan bir rekor daha. 24 Şubat 2025 tarihinde 333,7 milyon metreküp doğalgaz tüketimiyle Türkiye rekoru kırıldı." ifadelerine yer verildi.

        Daha önce, 7 Şubat'ta günlük 300 milyon metreküp doğalgaz tüketimiyle rekor kırılmıştı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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        #BOTAŞ
        #doğalgaz
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