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Buna göre, geçen yıl finansal hizmet faaliyetlerinde 218, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 63, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde 17 bin 851 girişim faaliyette bulundu. Böylece sektördeki toplam mali aracı kuruluş sayısı 18 bin 132 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu kuruluşların faktör maliyetiyle katma değeri 259 milyar lira, üretim değeri ise 377 milyar 527 milyon lira oldu. Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin yüzde 87,4'ü finansal hizmet, yüzde 9,2'si sigorta, reasürans ve emeklilik fon hizmetleri ve yüzde 3,4'ü finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı işlerden oluştu.

Üretim değerinin ise yüzde 82,6'sı finansal hizmet, yüzde 13,8'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinden, yüzde 3,6'sı da finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerden meydana geldi.

FAKTÖR MALİYETİYLE KATMA DEĞER KATTI

Faktör maliyetiyle katma değer toplamda geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,2 arttı. Bu oran söz konusu dönemde finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 0,7 azalırken, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 27,6, finansal hizmetlerle sigorta faaliyetleri için yardımcı işlerde yüzde 27,8 artış gösterdi.

Üretim değeri ise 2019'da, bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 3,7, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 4,3, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise yüzde 18,6 arttı.

Mali aracı kuruluşlarda yıllık ortalama çalışan sayısı 311 bin 624 olarak kayıtlara geçti. En yüksek istihdam finansal hizmet faaliyetlerinde oldu. Toplam istihdamın yüzde 72'si finansal hizmet, yüzde 6,5'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonları, yüzde 21,5'i ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde sağlandı.

PERSONEL MALİYETİ 42 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Personel maliyeti geçen yıl 42 milyar 167 milyon lira olarak hesaplandı. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 82,2'si finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 8'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 9,8'i ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı işlerde oluştu.

Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 84,8'i maaş ve ücretlerden, yüzde 15,2'si ise sosyal güvenlik masraflarından kaynaklandı.

Ücretli istihdam edilen kadın personel sayısı 143 bin 856, erkek personel sayısı ise 154 bin 667 olarak gerçekleşti. Ücretli kadın çalışan oranı yüzde 48,2, ücretli erkek çalışan oranı yüzde 51,8 oldu.