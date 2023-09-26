Türkiye'de fırtınalar estirmişti! Voleybolun efsanesi Ekaterina Gamova'nın güzelliği büyüledi!
Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe'de forma giyen başarılı Rus voleybolcu Ekaterina Gamova, yıllar sonraki değişimiyle sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Yetenekli olduğu kadar güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Gamova'nın Instagram pozları sevenlerinden tam not aldı.
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Türkiye'de forma giydiği dönemlerde voleybolseverlerin gönüllerine taht kuran başarılı sporcu Ekaterina Gamova, yıllar sonra son haliyle gündem oldu. Kariyerini sonlandıran ünlü ismin Instagram hesabında yayınladığı pozları dikkat çekti.
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Dünyaca ünlü Rus voleybolcu Ekaterina Gamova, pasör çaprazı ve smaçör pozisyonlarında görev alıyordu. 1980 doğumlu isim, 2016 yılında sakatlanarak aktif spor hayatını sonlandırdığında 36 yaşındaydı.
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Asıl adı Yekaterina Aleksandrovna Gamova olan başarılı voleybolcu 2017 tarihinden itibaren Ekaterina Gamova, Rus yıldız ve genç milli takımlarının süpervizörü olarak çalışıyor. Yetenekli sporcu 11 yıldır Michael Mukasey ile evli ve çiftin bir çocukları var.
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Bir dönem F.Bahçe’de de oynayan Gamova, 20 yıllık kariyerine 27 kupa sığdırdı. Son olarak D.Kazan’da oynayan 2.02’lik Gamova, 2016 yılında voleybolu bıraktığını şu cümlelerle açıklamıştı: “Antrenörümle konuştuktan sonra bırakma kararı aldım”
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İşte Ekaterina Gamova'nın dikkat çeken pozlarından bazıları...
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