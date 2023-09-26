Türkiye'de fırtınalar estirmişti! Voleybolun efsanesi Ekaterina Gamova'nın güzelliği büyüledi!

Asıl adı Yekaterina Aleksandrovna Gamova olan başarılı voleybolcu 2017 tarihinden itibaren Ekaterina Gamova, Rus yıldız ve genç milli takımlarının süpervizörü olarak çalışıyor. Yetenekli sporcu 11 yıldır Michael Mukasey ile evli ve çiftin bir çocukları var.