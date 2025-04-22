Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.332,08 %0,11
        DOLAR 38,2602 %0,16
        EURO 43,9889 %-0,08
        GRAM ALTIN 4.244,15 %0,83
        FAİZ 46,28 %0,96
        GÜMÜŞ GRAM 40,24 %0,16
        BITCOIN 88.665,00 %1,50
        GBP/TRY 51,1705 %0,12
        EUR/USD 1,1497 %-0,16
        BRENT 67,16 %1,36
        ÇEYREK ALTIN 6.939,19 %0,83
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Türkiye'de en çok aranan meslekler - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Türkiye'de en çok aranan meslekler

        İŞKUR'un hazırladığı 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporları yayımlandı. İşte geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'de en fazla açık iş olan 20 meslek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 12:55 Güncelleme: 22.04.2025 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Garson (Servis Elemanı)

        • 2

          Makineci (Dikiş)

        • 3

          Satış Danışmanı / Uzmanı

        • 4

          Temizlik Görevlisi

        • 5

          Gazaltı Kaynakçısı (MIG-MAG Kaynakçısı)

        • 6

          Kasiyer

        • 7

          Şoför-Yük Taşıma

        • 8

          Paketleme İşçisi

        • 9

          Konfeksiyon İşçisi

        • 10

          Şoför (Yolcu Taşıma)

        • 11

          Kaynakçı

        • 12

          Ortacı/Ayakçı (Tekstil)

        • 13

          Ön Muhasebeci

        • 14

          Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma)

        • 15

          CNC Torna Tezgâhı Operatörü

        • 16

          Ambar/Depo Görevlisi

        • 17

          Satış Temsilcisi / Plasiyer

        • 18

          Satış Elemanı / Danışmanı

        • 19

          Aşçı

        • 20

          Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuzeyden serin, güneyden tozlu rüzgarlar esiyor!
        Kuzeyden serin, güneyden tozlu rüzgarlar esiyor!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Trabzon'da sis içerisinde heyelan! Çevredekiler sirenlerle kurtuldu!
        Trabzon'da sis içerisinde heyelan! Çevredekiler sirenlerle kurtuldu!
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Fenerbahçe'nin Nisan ayı şanssızlığı!
        Fenerbahçe'nin Nisan ayı şanssızlığı!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Harvard'dan Trump yönetimine dava
        Harvard'dan Trump yönetimine dava
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        Habertürk Anasayfa