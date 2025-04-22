Türkiye'de en çok aranan meslekler
İŞKUR'un hazırladığı 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporları yayımlandı. İşte geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'de en fazla açık iş olan 20 meslek
- 1
Garson (Servis Elemanı)
- 2
Makineci (Dikiş)
- 3
Satış Danışmanı / Uzmanı
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- 4
Temizlik Görevlisi
- 5
Gazaltı Kaynakçısı (MIG-MAG Kaynakçısı)
- 6
Kasiyer
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- 7
Şoför-Yük Taşıma
- 8
Paketleme İşçisi
- 9
Konfeksiyon İşçisi
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- 10
Şoför (Yolcu Taşıma)
- 11
Kaynakçı
- 12
Ortacı/Ayakçı (Tekstil)
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- 13
Ön Muhasebeci
- 14
Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma)
- 15
CNC Torna Tezgâhı Operatörü
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- 16
Ambar/Depo Görevlisi
- 17
Satış Temsilcisi / Plasiyer
- 18
Satış Elemanı / Danışmanı
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- 19
Aşçı
- 20
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)