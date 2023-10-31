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        Haberler Ekonomi Altın Türkiye'de altın yatırımları kırdı - Altın Haberleri

        Altın para ve külçe alımlarında rekor

        Dünya Altın Konseyi verilerine göre Türkiye'de 2023'ün ilk üç çeyreğinde yatırım amaçlı altın külçe ve para alımları toplam 128.3 tona ulaştı. Böylece 2020 genelindeki 121.1 tonluk alım rekoru yılın bitimine 3 ay kala kırılmış oldu. Toplam tüketici altın talebi söz konusu üç çeyrekte 10 yılın zirvesine ulaştı. TCMB de yılın üçüncü çeyreğinde dünyada en fazla altın alımı yapan üçüncü merkez bankası oldu

        skarahan@haberturk.com
        Giriş: 31.10.2023 - 12:30 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:35
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        Altın para ve külçe alımlarında rekor
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        Dünya Altın Konseyi 2023 3. çeyrek Altın Talebi Trendleri raporunu yayımladı. Buna göre küresel altın alımları üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 1.267 tona ulaştı.

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        Söz konusu dönemde dünya genelinde merkez bankalarının net altın alımları 337 ton oldu. Altın takı alımları geçen yıla oranla yüzde 2'lik düşüşle 516 tona gerilerken, yatırım amaçlı altın para ve külçe alımları da yüzde 16'lık düşüşle 296 ton oldu.

        Yılın 3. çeyreğinde Türkiye'de yatırım amaçlı altın para ve külçe alımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 düşerek 30.2 ton olarak kayıtlara geçti. Bu düşüşe rağmen ilk iki çeyrekteki güçlü alımlarla şimdiden tarihi bir rekora imza atıldı.

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        Dünya Altın Konseyi verilerine göre Türkiye'de yılın ilk 9 ayında yatırım amaçlı altın para ve külçe yatırımları 128.3 tona ulaştı. Böylece 2020 genelindeki rekor düzeydeki 121.1 tonluk alımlar yılın bitimine 3 ay kala geçilmiş oldu. 2022 genelinde söz konusu alımlar 84.8 tonda kalmıştı.

        Raporda özellikle Türkiye'de yüksek varlıklı kesimlerin alımlarının 3. çeyrekte de devam ettiği vurgulandı.

        Türkiye'de yatırım amaçlı altın para ve külçe alımlarının yıllara göre dağılımı:

        Yıl Altın talebi (ton)
        2010 40,9
        2011 71,9
        2012 48,1
        2013 104,2
        2014 48,6
        2015 23,1
        2016 29,4
        2017 52,4
        2018 37,8
        2019 52,9
        2020 121,1
        2021 61,4
        2022 84,8
        2023 (9 ay) 128,3

        TCMB DÜNYADA İLK 3'TE

        Üçüncü çeyrekte Merkez Bankası da (TCMB) bir önceki çeyrekteki satışlarının ardından yeniden alım tarafına geçti. TCMB söz konusu dönemde 39 tonla dünyanın en fazla altın alımı gerçekleştiren 3. merkez bankası oldu. İlk sırada 78 tonluk net alımla Çin Merkez Bankası, ikinci sırada ise 57 tonla Polonya Merkez Bankası yer aldı.

        TCMB yılın ilk çeyreğinde 30.2 tonluk alım yapmıştı. İkinci çeyrekte ise net satışları 132.2 tonu bulmuştu. TCMB'nin toplam altın rezervi 3. çeyrek sonu itibarıyla 668 ton oldu.

        Merkez bankalarının ilk 3 çeyrekteki alım ve satımları

        TÜKETİCİ TALEBİ REKORA KOŞUYOR

        Dünya Altın Konseyi verilerine göre Türkiye'de sadece tüketicilerin altın alımları 2023'ün ilk 9 ayında 159.3 tona ulaştı. Böylece şimdiden 10 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı. Eğer son çeyrekte tüketici alımları 24.8 tonu aşarsa 2013'teki 184.1 tonluk tarihi rekor kırılmış olacak.

        Türkiye'de tüketicinin toplam altın talebinin yıllara göre dağılımı:

        Yıl Tüketici talebi (ton)
        2010 108,8
        2011 145,5
        2012 114,0
        2013 184,1
        2014 116,7
        2015 72,1
        2016 70,1
        2017 93,6
        2018 74,1
        2019 89,3
        2020 147,0
        2021 95,3
        2022 121,7
        2023 (9 ay) 159,3
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