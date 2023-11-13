En prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin, Türkiye'deki seçkisine İzmir ve Bodrum da dahil 58 yeni restoranı dahil etti. Yeni seçkide 7 restoran Michelin Yıldızı'na layık görüldü. İşte Michelin Yıldızlı restoranlar ve tavsiye listesi...