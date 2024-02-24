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        Haberler Yaşam Boşananların sayısı bu illerin nüfuslarını geçti

        Türkiye'de 2023'te en fazla boşanma İstanbul'da, en az Bayburt'ta oldu

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistikleri açıklandı. Buna göre, geçen yıl en çok boşanma 33 bin 297 ile İstanbul'da, en az boşanma 77 ile Bayburt'ta gerçekleşirken, söz konusu dönemde boşananların sayısı Ardahan, Tunceli ve Bayburt'un nüfusunu geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 11:31 Güncelleme: 24.02.2024 - 11:31
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        Boşananların sayısı bu illerin nüfuslarını geçti
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        AA'nın Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 565 bin 435, boşananların sayısı 171 bin 881 olarak kayıtlara geçti.

        BOŞANANLARIN SAYISI 3 İLİN NÜFUSLARINI GERİDE BIRAKTI

        Bu dönemde boşanmaların en fazla olduğu il İstanbul, en az gerçekleştiği il ise Bayburt olarak belirlendi.

        Geçen yıl boşananların sayısı, nüfusu 100 binin altında olan Ardahan, Tunceli ve Bayburt'u geride bıraktı.

        BOŞANMADA İSTANBUL İLK BAYBURT SON SIRADA

        Geçen yıl en çok boşanma 33 bin 297 ile İstanbul'da gerçekleşti.

        Bu ili 14 bin 345 ile Ankara, 13 bin 639 ile İzmir, 7 bin 923 ile Antalya, 6 bin 834 ile Bursa takip etti.

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        Boşanan çift sayısı Konya'da 4 bin 934'ü, Kocaeli'de 4 bin 767'yi, Mersin'de 4 bin 754'ü, Adana'da 4 bin 719'u buldu.

        Bayburt ise 77 boşanma ile son sırada yer aldı. Boşanma sayısı Hakkari'de 102, Ardahan'da 106, Gümüşhane'de 120 olarak hesaplandı.

        Kaba boşanma hızının 2023 yılında en yüksek olduğu il ise binde 3.05 ile İzmir. Bu ili binde 2,94 ile Antalya, binde 2,80 ile Karaman izledi.

        EVLENMELERDE TUNCELİ SON SIRADA

        Söz konusu dönemde evlenmelerin en fazla olduğu il 106 bin 588 ile İstanbul olurken, bu ili 37 bin 269 ile Ankara, 30 bin 397 ile İzmir, 21 bin 837 ile Bursa takip etti.

        Evlenmelerin en az gerçekleştiği il ise 419 ile Tunceli olarak kayıtlara geçti. Bayburt 435, Ardahan 467, Gümüşhane 663 evlenme ile son sıralarda yerini aldı.

        2019-2023 döneminde Türkiye'de evlenme ve boşanma sayıları ile kaba evlenme ve boşanma hızları ise şöyle:

        Yıl Evlenme Sayısı Kaba Evlenme Hızı (binde) Boşanma Sayısı Kaba Boşanma Hızı (binde)
        2019 542.314 6,57 156.587 1,90
        2020 488.335 5,86 136.570 1,64
        2021 563.140 6,69 175.779 2,09
        2022 575.891 6,78 182.437 2,15
        2023 565.435 6,63 171.881 2,01
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin! Haberi Görüntüle

        *Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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        #boşanma istatistikleri
        #TÜİK
        #haberler
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