17 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğiyle Bursa'daki Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı personeline yönelik "Sosyal Uyum Çalıştayı" düzenlendi.
Programda konuşan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkan Vekili Ali Rıza Beşkat, tarihin her döneminde zulüm gördükleri yerlerden kaçanların Anadolu'ya sığındığını hatırlattı.
BİR MİLYONU İKAMET İZNİNE SAHİP
AA'nın haberine göre, çok sayıda mazlumun güvenli liman olarak gördükleri Türkiye'ye sığındığını, Türkiye'nin de ait olduğu medeniyetten aldığı yüksek değerlerle bu insanlara kucak açtığını belirten Beşkat, şöyle devam etti:
"Son dönemlerde göç akınlarının hem sayıca arttığını hem de çeşitlendiğini görüyoruz. Bugün 3,6 milyon Suriyeli geçici koruma kapsamında Türkiye'mizde kalmakta. Yine Irak'tan, Somali'den, Afganistan'dan, farklı ülkelerden yüzbinlerce insan uluslar arası koruma bulmak amacıyla savaştan, zulümden kaçtığı için bu topraklarda bizlerle bir arada yaşamakta. Ancak bugün itibariyle sayıları 1 milyonu aşmış olan ikamet izni sahibi insan, 100 bini aşmış olan çalışma iznine sahip insan Türkiye'yi yaşamak için seçmiştir. Bu bahsettiğim 1 milyon insan savaşlardan, zulümden kaçan insanlar değildir. Türkiye'de yaşamak, Türkiye'de çalışmak, iş kurmak için gelmiş bizlerle bir arada yaşayan insanlardır."
Uyum konusunun da önemine işaret eden Beşkat, şunları kaydetti:
"Bugün Türkiye'de 192 farklı milletten 5 milyonun üzerinde yabancı yaşıyor. Uyum faaliyetlerinin yapılması oldukça önemli. Bu insanları sayıların çok ötesinde her birinin kendi hayatı olan, kendi beklentileri, kendi potansiyelleri olan ve ülkemize değer katabilecek olan insanlar olarak görüyoruz. Ancak uyum konusu sadece bir kurumun yapabileceği bir konu değil. Suriye kaynaklı yaşanan göçün ilk yıllarında daha çok kayıt, kimliklendirme, düzensiz göçle mücadele temel konularda faaliyet yürütmüştük. Ancak bugün geldiğimiz noktada temel konu, bu insanların ülkemize nasıl uyum sağlayabileceğidir. Bugün sayıları 150 bini aşmış uluslar arası öğrencilerin ülkemize uyumu önemlidir."
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