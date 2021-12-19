'Türkiye'de 11 ayda yüzde 40 büyüdü'

Türkiye, BSH'ın 130 ülkeyi kapsayan Gelişen Pazarlar Bölgesi'nin (Region Emerging Markets-REM) yönetim merkezi konumunda bulunuyor.
BSH'ın önceki akşam düzenlediği toplantıda Türkiye ile ilgili değerlendirmede bulunan Ataman, "11 aylık sonuçlara baktığımızda Türkiye'deki büyümemiz TL bazında %40 oldu. Pazar payımızı da 2 puan artırdık" dedi.
Toplantıda verilen bilgiye göre, BSH Grubu %28 payla Türkiye pazarında 2. sırada yer alıyor.
Reuters'te yer alan habere göre; BSH, Türkiye'nin dahil olduğu REM bölgesinin ise bu yılki büyümesinin %12, cirosunun ise 2 milyar euro seviyesinde olmasını öngörüyor.
Ataman, Türkiye'deki yüksek büyümenin enflasyon kaynaklı olup olmadığı sorusu üzerine; euro bazında elde ettikleri büyümenin de çift haneli olduğunu belirterek, pazardaki genel büyümenin yanı sıra BSH'ın pazar payını 2 puan artırmış olması ve inovatif ürünlerin bu yılki güçlü büyümede etkili olduğunu söyledi.
Önümüzdeki yılki büyüme performansında ise Türkiye'de ve küresel olarak birçok değişkenin belirleyici olacağını belirten Ataman, küresel ekonomideki belirsizlikler, tedarik zinciri problemleri, yüksek malzeme maliyetleri, yükselen enerji fiyatları ve lojistikteki zorlukların sektörün büyümesini baskılamasının beklendiğini ifade etti.
Ataman, "Ancak şunu söyleyebiliriz ki, gelecek yıl ilk yarıda materyal sıkıntısı hala daha halledilmemiş olacak. Dolayısıyla ilk yarı daha düşük, ikinci yarı daha yüksek büyüme olacak gibi görünüyor" dedi.
Ataman, kurdaki oynaklıklara karşı ise ani tepki vermemeye çalıştıklarını belirtti.
Ataman, "Ekim'den Kasım sonuna kadar kurda %30 artış oldu. Biz Aralık ayında %11 artış açıkladık... Tüm dünyada zorluklar var. Bizim bölgemizin ve özellikle Türkiye'deki durum bunun üzerine geliyor. Hem maliyetlerimizi optimize ederek, hem de bir bölümünü tüketiciye yansıtarak süreci idare edeceğiz" dedi.
BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO'su Rudolf Klötscher de, maliyet ve kur artışlarının gelişmekte olan birçok ülkede karşılarına çıktığını belirterek, uzun dönemli değerlendirmeler yaptıklarını ve Türkiye'nin en önemli pazarlarından biri olmayı sürdüreceğini söyledi.
Türkiye'nin Almanya'nın ardından BSH'ın en büyük ikinci üretim merkezi olduğunu belirten Klötscher, grubun yeni yatırım ihtiyacı doğduğunda Türkiye'nin en öncelikli noktalarından biri olduğunu söyledi.
Toplantıda verilen bilgiye göre, BSH Grubu'nun Çerkezköy'deki fabrikasında gerçekleştirilen üretimin %70'inden fazlası ihraç ediliyor. BSH Türkiye bünyesinde 8,000 civarı istihdam sağlanıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!