Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü ABD'de de kutlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.yıl kutlamaları ABD'de kutlanmaya devam ediyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, Büyükelçilik rezidansında 100. yıl kutlama programı düzenlerken, ABD'deki bir çok dernek dün ve bugün olmak üzere büyük kutlama programları yapıyor.

Türk-Amerikan toplumunun liderlerinden İbrahim Kurtuluş'un organize ettiği Wall Street'teki Türk bayrak gönderine çekme töreni düzenledi, New York Belediye Başkanı Eric Adams da programa katıldı.

Washington Büyükelçisi Murat Mercan ve New York Başkonsolosu Reyhan Özgür New York'ta faaliyet gösteren New York Cumhuriyet Okulu ve Atatürk Okulunu ziyaret ederek,öğrencilerle Cumhuriyetin 100. yılını kutladılar.

ABD'de bulunan Türk Başkonsoloslukları da 100. yıl kutlamalarında hem ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarını hem de Amerikalı resmi ve sivil temsilcileri davet ederek kutluyor.

BÜYÜKELÇİ MERCAN'IN MESAJI

Büyükelçi Mercan, Cumhuriyetin 100. yılını kutladığı mesajında, "Ne mutlu bizlere ki Cumhuriyetimizin 100. yılına şahitlik ediyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bayrağımıza rengini veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Birlik ve beraberlik ile Türkiye Yüzyılına emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

ABD DIŞİŞLERİ'NDEN KUTLAMA MESAJI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Blinken açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Sizler Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlarken, Amerikan halkı adına Türkiye'ye en içten tebriklerimi iletiyorum.

Geçtiğimiz 100 yılda Türkiye’nin giderek daha da önemli bir küresel rol oynadığını gördük ve uluslarımızın halkları arasındaki dostluk giderek derinleşiyor.

NATO ittifakımız, bölgesel barış ve güvenliğin temelidir ve Ukrayna'nın egemenliğini ve demokrasisini desteklemek için birlikte duruyoruz.

Gelişen ticaret ve yatırım bağları her iki ülkede de istihdam ve ekonomik fırsatlar sağlıyor. Her iki ülkeye seyahat eden öğrenci, profesyonel, kültürel ve akademik değişim katılımcılarının ve turist ziyaretçilerin sayısı artmaya devam ederek insanlarımızı birbirine daha da yakınlaştırıyor.

İklim krizine yönelik temiz enerji çözümlerinde ve bilim, uzay ve teknolojide işbirliği, ilerleme için umut verici yeni yollar üretiyor.

Bu tarihi vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sizlerle birlikte kutluyor; halkımıza, bölgemize ve dünyaya fayda sağlayacak bir diğer yüzyıllık dostluk ve ittifakı daha sabırsızlıkla bekliyoruz."

AMERİKAN KONGRE ÜYELERİNDEN KUTLAMA MESAJLARI

ABD Kongresi Türk dostluk grubu üyeleri Bill Pascrell, Andre Carson, Pete Sessions, Steven Cohen, Jack Bergan, kongre kayıtlarına geçecek şekilde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutluyoruz diyerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekleştirdiği büyük reformları ve onun reforme edilmiş, modernleştirilmiş ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti vurgusu ile kutladılar.