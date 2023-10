Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü ABD'de de kutlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.yıl kutlamaları ABD'de kutlanmaya devam ediyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, Büyükelçilik rezidansında 100. yıl kutlama programı düzenlerken, ABD'deki bir çok dernek dün ve bugün olmak üzere büyük kutlama programları yapıyor.

ABD'de bulunan Türk Başkonsoloslukları da 100. yıl kutlamalarında hem ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarını hem de Amerikalı resmi ve sivil temsilcileri davet ederek kutluyor.

Washington Büyükelçisi Murat Mercan ve New York Başkonsolosu Reyhan Özgür New York'ta faaliyet gösteren New York Cumhuriyet Okulu ve Atatürk Okulunu ziyaret ederek,öğrencilerle Cumhuriyetin 100. yılını kutladılar.

REKLAM

Türk-Amerikan toplumunun liderlerinden İbrahim Kurtuluş'un organize ettiği Wall Street'teki Türk bayrak gönderine çekme töreni düzenledi, New York Belediye Başkanı Eric Adams da programa katıldı.