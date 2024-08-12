Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Yerel piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos faiz kararı bekleniyor. Öte yandan, yıl sonu enflasyon tahminini paylaşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılının sonuna doğru enflasyonun yüzde 38'e gerileyeceğini öngördüklerini belirtti. Peki, Merkez Bankası Ağustos faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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Yerel piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı Ağustos ayı bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde yıl sonu enflasyon tahminini açıklayan TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyon hedefi için ne gerekiyorsa bunu yapmaya hazırız. Bunu zaten defalarca söyledik. Aksiyonla da gösterdiğimizi düşünüyorum" dedi. Peki, Merkez Bankası Ağustos faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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MERKEZ BANKASI 2024 AĞUSTOS FAİZ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası faiz kararını 20 Ağustos 2024 tarihinde açıklayacak. Faiz kararı saat 14.00'de ilan edilecek.
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MERKEZ BANKASI TEMMUZ FAİZ ORANI NE OLMUŞTU?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıklamış; PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 50'de sabit bırakmıştı.
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MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan 2024'ün 3. enflasyon raporunu kamuoyuyla paylaştı. Karahan 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinde bir önceki rapora göre değişikliğe gitmediklerini belirterek "Enflasyonun, 2024 yıl sonunda yüzde 38’e gerileyeceğini öngörüyoruz. 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk" dedi.