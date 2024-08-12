Yerel piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı Ağustos ayı bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde yıl sonu enflasyon tahminini açıklayan TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyon hedefi için ne gerekiyorsa bunu yapmaya hazırız. Bunu zaten defalarca söyledik. Aksiyonla da gösterdiğimizi düşünüyorum" dedi. Peki, Merkez Bankası Ağustos faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...