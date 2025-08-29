Türkiye - Çekya: 92-78 (MAÇ SONUCU)

12 Dev Adam, EuroBasket 2025'te yoluna kayıpsız devam ediyor. Grup maçlarını Letonya'nın başkenti Riga'da oynayan A Milli Basketbol Takımımız, A Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya'yı 92-78 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk periyodunda Çekya, üstün bir oyun ortaya koydu. Alperen Şengün ve Ercan Osmani ile pota altını etkili kullanan A Milli Takım karşısında dış atışlardan 6 isabet bulan Çekya, bir ara 8 sayılık fark yakaladığı ilk çeyreği 27-21 önde tamamladı.

Ay-yıldızlılar, ikinci periyoda daha iyi başladı. Milli takım, ilk sayıyı Çekya'nın bulmasına karşın 14-0'lık seri yakaladı ve 16. dakikada 7 sayılık fark elde etti: 35-28. Kalan bölümde farkı koruyan Türkiye, soyunma odasına 45-37 üstün gitti.

Üçüncü periyotta dış atışlardan bulduğu sayılarla oyunu dengelemeye çalışan Çekya'ya Cedi Osman'ın skorer oyunuyla yanıt veren ve farkı açan milliler, son bölüme 72-62 önde girdi.

Dördüncü ve son periyotta Alperen Şengün'ün etkili performansıyla farkı 18'e kadar çıkaran Türkiye, müsabakayı 92-78 kazandı.

Milliler bu sonuçla grupta ikide iki yaparken, Çekya ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN DOUBLE-DOUBLE Karşılaşmanın en skorer ismi 23 sayı, 12 ribaund ve 9 asistlik performansla double-double yapan Alperen Şengün olurken Cedi Osman da 21 sayı üretti. A Milliler, A Grubu'ndaki üçüncü maçında 30 Ağustos Cumartesi akşamı (yarın) TSİ 21.15'te Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

SALON: Arena Riga HAKEMLER: Antonio Conde, Lorenzo Baldini, Josip Jurcevic TÜRKİYE: Cedi Osman 21, Kenan Sipahi 6, Alperen Şengün 23, Shane Larkin 5, Şehmus Hazer 4, Furkan Korkmaz 7, Adem Bona 6, Ercan Osmani 16, Ömer Faruk Yurtseven 2, Sertaç Şanlı 2, Onuralp Bitim ÇEKYA: Zidek 9, Hruban, 7, Peterka 23, Bohacik 8, Sehnal 9 Krivanek 4, Krejci 3, Kriz 4, Balint, Svoboda 2, Kyzlink 9 1’İNCİ PERİYOT: 21-27 DEVRE: 45-37 3’ÜNCÜ PERİYOT: 72-62