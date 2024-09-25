Türkiye bu görüntüleri konuştu! "Böyle annelik olmaz!" dedi
Hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de kan donduran bir konu gündeme geldi.
Hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de kan donduran bir konu gündeme geldi.
Ali Rıza Balsak isimli bir baba, eski eşinden çocuklarının velayetini almak istediğini söyleyerek programa başvurdu.
Ali Rıza Balsak, anneleri Hava’nın çocuklarına kötü davrandığını, resmi olmayan ilişkiler yaşayıp eve farklı farklı insanların girip çıktığını, sevgilileriyle evlatlarına şiddet uyguladığını söyleyerek kan dondurucu açıklamalarda bulundu.