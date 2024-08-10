A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya mücadelesi verecek. Yarı finalde İtalya ile mücadele eden Filenin Sultanları, rakibine 3-0 yenilerek final şansını yitirdi. Brezilya ile karşı karşıya gelen ABD ise rakibini 3-2 yendi. Böylece finalin adı ABD-İtalya olurken Türkiye’nin bronz madalya maçındaki rakibi ise Brezilya oldu. Peki, Türkiye- İtalya maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...