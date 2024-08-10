Türkiye Brezilya bronz madalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın bronz madalya maçında bugün Brezilya ile karşılaşacak. Milliler, Brezilya maçını kazanması durumunda tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası elde edecek. Peki, heyecanla beklenen Türkiye- Brezilya voleybol maçı ne zaman ve hangi kanalda?
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya mücadelesi verecek. Yarı finalde İtalya ile mücadele eden Filenin Sultanları, rakibine 3-0 yenilerek final şansını yitirdi. Brezilya ile karşı karşıya gelen ABD ise rakibini 3-2 yendi. Böylece finalin adı ABD-İtalya olurken Türkiye’nin bronz madalya maçındaki rakibi ise Brezilya oldu. Peki, Türkiye- İtalya maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
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TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Brezilya bronz madalya maçı, 10 Ağustos 2024 Cumartesi (bugün) TSİ 18.15'te South Paris Arena’da oynanacak.
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TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Filenin Sultanları’nın üçüncülük mücadelesi TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
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İTALYA VE ABD FİNALDE KARŞI KARŞIYA GELECEK
2024 Paris Yaz Olimpiyatları’nda finalin adı belli oldu. Filenin Sultanları’nı 3-0 mağlup etmeyi başaran İtalya ve Brezilya engelini geçen ABD finalde karşı karşıya gelecek.
İtalya ABD final mücadelesi, 11 Ağustos 2024 Cumartesi günü oynanacak.
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