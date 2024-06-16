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        Haberler Spor Voleybol Türkiye-Brezilya: 0-3 (MAÇ SONUCU - Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde kayıp - Voleybol Haberleri

        Türkiye-Brezilya: 0-3 (MAÇ SONUCU - Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde kayıp

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi Hong Kong etabındaki son maçında lider Brezilya'ya 14-25, 14-25 ve 19-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 13:23 Güncelleme: 16.06.2024 - 13:33
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        Sultanlar, Brezilya'ya kaybetti
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya'ya 3-0 yenildi.

        Finallere yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi kaybederek turnuvanın grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamladı.

        Son VNL şampiyonu Türkiye'nin dün Çin'e yenilmesiyle ele geçirdiği kadınlar dünya sıralaması liderliğini perçinleyen Brezilya ise 12'de 12 yaparak finallere lider olarak gidecek.

        Grup aşamasındaki sıralama ile Paris 2024 Olimpiyatları kura çekimini etkileyecek dünya sıralaması, Japonya-ABD ve Çin-Polonya karşılaşmalarının ardından netleşecek.

        2024 VNL Finalleri, 20-23 Haziran tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanacak.

        Salon: Hong Kong Kolezyum

        Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Sonja Simonovska (Karadağ)

        Türkiye: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu İvegin, Simge Aköz, Beyza Arıcı)

        Brezilya: Roberta, Gabi, Carol, Rosamaria, Ana Cristina, Thaisa (Nyeme, Macris, Tainara)

        Setler: 14-25, 14-25, 19-25

        Süre: 59 dakika (19, 19, 21)

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