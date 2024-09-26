Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        18
        Fenerbahçe
        FB
        13
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        12
        Rams Başakşehir
        İBFK
        10
        Göztepe
        GÖZ
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Kasımpaşa
        KSM
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        6
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        6
        Trabzonspor
        TS
        5
        Gaziantep FK
        GFK
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Bellona Kayserispor
        KYS
        3
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        2
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Diğer Bisiklet Türkiye Bisiklet Federasyonu'nda Emin Müftüoğlu yeniden başkan seçildi - Diğer Haberleri

        Türkiye Bisiklet Federasyonu'nda Emin Müftüoğlu yeniden başkan seçildi

        Türkiye Bisiklet Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Emin Müftüoğlu, yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 17:05 Güncelleme: 26.09.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bisiklet'te Müftüoğlu yeniden başkan!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara'da The Green Park Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Emin Müftüoğlu ile Kerim Vural yarıştı.

        Başkanlık için oylama öncesi yönetim kurulu faaliyet ve mali açıdan ibra edildi.

        279 delegenin oy kullandığı genel kurulda 202 oy alan Emin Müftüoğlu, yeniden başkan oldu. Kerim Vural ise 74 oy aldı, 3 oy ise geçersiz sayıldı.

        Seçimden sonra camiaya seslenen Emin Müftüoğlu, genel kurulu sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Seçim sürecinde kendisine destek verenlere teşekkür eden Müftüoğlu, "Dört yıl daha birlikteyiz. Yaptık ve bundan sonra daha iyisini yapacağız. Madalyalar alacağız." dedi.

        Müftüoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, bakanlık yetkilileri ve diğer ilgililere destekleri için teşekkür etti.

        Emin Müftüoğlu'nun yönetim kurulu asil üyeleri şu şekilde:

        Fikret Hayali, Metin Cengiz, Yusuf Alperen Ayar, Elif Merve Beyla, Ercan Okur, Veysel Serdar, Mehmet Okan Kaya, Kenan Güler, Onur Şahin ve Nevzat Kıral.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        "Canavar gibi..."
        "Canavar gibi..."
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        Esenler'de alkollü taksici ortalığı birbirine kattı
        Esenler'de alkollü taksici ortalığı birbirine kattı
        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
        Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu
        Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Yeni prens Yunus Akgün!
        Yeni prens Yunus Akgün!
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        İş Sanat’ta yeni sezon 7 Kasım’da başlıyor
        İş Sanat’ta yeni sezon 7 Kasım’da başlıyor
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Habertürk Anasayfa