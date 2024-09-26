Türkiye Bisiklet Federasyonu'nda Emin Müftüoğlu yeniden başkan seçildi

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Ankara'da The Green Park Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Emin Müftüoğlu ile Kerim Vural yarıştı.

Başkanlık için oylama öncesi yönetim kurulu faaliyet ve mali açıdan ibra edildi.

279 delegenin oy kullandığı genel kurulda 202 oy alan Emin Müftüoğlu, yeniden başkan oldu. Kerim Vural ise 74 oy aldı, 3 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçimden sonra camiaya seslenen Emin Müftüoğlu, genel kurulu sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade etti. Seçim sürecinde kendisine destek verenlere teşekkür eden Müftüoğlu, "Dört yıl daha birlikteyiz. Yaptık ve bundan sonra daha iyisini yapacağız. Madalyalar alacağız." dedi.

Müftüoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, bakanlık yetkilileri ve diğer ilgililere destekleri için teşekkür etti. Emin Müftüoğlu'nun yönetim kurulu asil üyeleri şu şekilde: Fikret Hayali, Metin Cengiz, Yusuf Alperen Ayar, Elif Merve Beyla, Ercan Okur, Veysel Serdar, Mehmet Okan Kaya, Kenan Güler, Onur Şahin ve Nevzat Kıral.