        Türkiye baba ile oğulun yüzleşmesini konuştu

        Türkiye baba ile oğulun yüzleşmesini konuştu

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de dün bir aile dramı yaşandı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 17:07 Güncelleme: 30.08.2025 - 17:07
        Türkiye bu yüzleşmeyi konuştu
        Programa katılan baba Mesut, oğlu Caner’in kayıp olduğunu, öldüğünden şüphelendiğini ve onu öldüren kişinin diğer oğlu Cihan olduğunu iddia etti. Bu iddiaların ardından ortalık karıştı.

        Mesut’un iddialarına cevap veren Cihan, zaman zaman sert açıklamalarda bulundu. Babasının annesini defalarca başka kadınlarla aldattığını, abisi ve kendisine şiddet uyguladığını ve akli dengesinin yerinde olmadığını dile getirdi. Zor bir çocukluk geçirdiğini anlatan Cihan, şu anki durumunun sebebi olarak babası Mesut’u gösterdi. İkilinin yüzleşmesi büyük ses getirirken Didem Arslan Yılmaz, kayıp oğul Caner için çağrıda bulundu.

        #didem arslan yılmaz
        #baba ile oğul yüzleşti
        #haberler
