EURO 2024 Türkiye - Avusturya maçı ne zaman? A Milli Futbol Takımı maçı hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, F Grubu üçüncü maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan maçta Türkiye Çekya'yı 2-1 skorla mağlup ederek son 16 turunda Avusturya'nın rakibi oldu. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son turu maçlarının ardından, "EURO 2024 Türkiye - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Futbol Takımı maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Türkiye - Avusturya maçı tarihi ve saati...
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Türkiye - Avusturya maçı için nefesler tutuldu. Grup aşamasını 2. sırada tamamlayarak Avrupa Futbol Şampiyonası macerasına son 16 turundan devam eden ay yıldızlılar, Avusturya'nın rakibi oldu. Peki, "EURO 2024 Türkiye - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Futbol Takımı maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Türkiye - Avusturya maçı hakkında tüm detaylar...
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TÜRKİYE - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Avusturya maçı 2 Temmuz 2024 Salı saat 22:00'da oynanacak.
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TÜRKİYE - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye Avusturya mücadelesi TRT 1 HD ekranlarından naklen yayınlanacak.
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RAKİP AVUSTURYA
Üç maç sonunda 6 puan toplayan Avusturya, grup lideri olarak tur atladı. Fransa'ya 1-0 yenilen ve Polonya'yı 3-1 yenen Avusturya, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Hollanda maçında da 3-2 galip geldi. Öte yandan Rangnick'in öğrencileri, 1978 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez bir büyük turnuvada grubunu lider bitirdi.
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