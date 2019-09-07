A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 5. maçında Andorra ile karşı karşıya geliyor. Milli takımda Oğuzhan Özyakup ve Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Ay-yıldızlı ekipte bu mücadele öncesi Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangare'nin de sakatlıkları bulunuyor.

Grupta yaptığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Ay-Yıldızlı ekip, 9 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa lider, İzlanda ise 3. sırada yer alıyor.

TÜRKİYE - ANDORRA

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Donald Robertson

SAAT: 21.45

YAYIN: TRT 1

TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Güven Yalçın, Cenk Tosun

YEDEKLER: Sinan, Uğurcan, Ozan, Efecan, Dorukhan, Abdülkadir, Enes, Kenan, Yunus, Deniz, Emre Kılınç, Kaan Ayhan

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

ANDORRA: Gomes, San Nicolas, Llovera, Lima, Cervos, Vales, Rebes, Clemente, Rodriguez, Vieira, Martinez

TEKNİK DİREKTÖR: Koldo Alvarez

TÜRKİYE - ANDORRA MAÇI! TRT1 CANLI İZLE

ANDORRA İLE 3. RANDEVU

A Milliler, Andorra ile tarihinde üçüncü kez karşılaşıyor. İki ülke A milli takımları daha önceki iki maçını da 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarında oynamıştı. Türkiye, 2013 yılında oynanan D Grubu karşılaşmalarında rakibini deplasmanda 2-0, sahasında da 5-0 mağlup etmişti. İki maçta rakibine 7 gol atan milliler, kalesinde ise gol görmedi. Son maçını 6 Eylül 2013'te oynayan iki takım, 6 yıl sonra bu kez 7 Eylül 2019'da karşılaşacak.

Öte yandan Milli Takımımız, 96 yıllık tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini Andorra karşısında elde etti. Milli takım, 6 Eylül 2013'te Kayseri'de oynanan mücadelede rakibini 5-0 yendi. Umut Bulut'un hat-trick yaptığı karşılaşmanın diğer golleri Burak Yılmaz ve Arda Turan'dan gelmişti. Bu sonuç, Ay-Yıldızlı ekibin son 6 yıldaki en farklı galibiyeti olarak da kayıtlara geçti.

573. RANDEVU

A Milli Takımımız, 573. kez sahada... Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 301'i resmi, 271'i özel 572 maçta, biri hükmen olmak üzere 217 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 244'ü deplasmanda, 248'i evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 754 gol attı, kalesinde 822 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 572 karşılaşmanın 491'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

4 YIL 10 SONRA İSTANBUL'DA

Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'daki son resmi maçını 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 16 Kasım 2014'te Kazakistan ile Türk Telekom Stadı'nda oynamıştı. Kazakistan'ı 3-1 yenen Türkiye'nin gollerini Burak Yılmaz (2) ve Serdar Aziz kaydetmişti. Bu mücadele öncesinde Volkan Demirel, taraftarlarla yaşadığı gerginlik sonrasında stadı terketmişti. Milliler, İstanbul'daki son maçında ise 28 Mayıs 2018'de İran'ı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk etmişti. Türkiye, özel maçı Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 kazanmıştı.

2019'DAKİ 7. MAÇ

Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Antalya'da oynadığı özel maçlarda Yunanistan'ı 2-1, Özbekistan'ı da 2-0'la geçti. Milli takım, Konya'da oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında ise son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yendi. Milliler, gruptaki dördüncü karşılaşmasında ise deplasmanda İzlanda'ya 2-1 kaybetti.

GÜNEŞ İLE 57. KARŞILAŞMA

Şenol Güneş yönetiminde 56 maçta milliler, 28 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 85 gol atarken, kalesinde 53 gole engel olamadı. A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 38 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 23'ünü kazanırken, 8'ini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 70 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 32 gol gördü.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın Andorra maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir),Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor),Sinan Bolat (Royal Antwerp),Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille),Nazım Sangare (Antalyaspor),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf),Merih Demiral (Juventus),Yıldırım Mert Çetin (Roma),Cengiz Umut Meraş (Le Havre).

Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor),Efecan Karaca (Alanyaspor),Abdulkadir Parmak (Trabzonspor),Dorukhan Toköz (Beşiktaş),Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe),İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir),Okay Yokuşlu (Celta Vigo),Yunus Mallı (Wolfsburg),Yusuf Yazıcı (Lille),Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Cenk Tosun (Everton),Enes Ünal (Real Valladolid),Güven Yalçın (Beşiktaş),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).