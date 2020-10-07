26. RANDEVU



A Milli Takım, Almanya milli takımları ile bugüne dek toplam 25 kez karşı karşıya geldi. Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya, 7 kez de iki ülke arasındaki sınırların kaldırılmasının ardından birleşen Almanya ile karşılaştı. A Milli Takım bu maçlarda 6 galibiyet, 15 yenilgi ve 4 beraberlik aldı.