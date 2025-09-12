12 Dev Adam finalde! Türkiye - Almanya basketbol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
12 Dev Adam, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda tarih yazıyor. A Milli Basketbol Takımı EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale çıkma başarısı gösterdi. Büyük finalde Almanya ile karşılaşacak A Milliler kupa için parkeye çıkıyor. Zorlu mücadele öncesinde, Türkiye - Almanya maçının tarihi ve saati basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Türkiye - Almanya basketbol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Türkiye - Almanya basketbol final maçının oynanacağı tarih...
A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan'ı mağlup ederek finalde Almanya'nın rakibi oldu. A Milli Takım turnuvada tüm maçları kazanarak 8'de 8 yaptı. 12 Dev Adam, son dünya şampiyonu Almanya'yı mağlup edip kupaya kazanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Türkiye - Almanya basketbol final maçı ne zaman, saat kaçta? 12 Dev Adam maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
12 DEV ADAM FİNALDE!
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Türkiye, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi.
TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Almanya basketbol final maçı 14 Eylül Pazar günü saat 21.00'de oynanacak.
TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Almanya final maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
12 DEV ADAM TÜM MAÇLARINI KAZANDI
A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı tüm maçları kazanarak şampiyona tarihinde ilk kez üst üste 8 galibiyet elde etti.