A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan'ı mağlup ederek finalde Almanya'nın rakibi oldu. A Milli Takım turnuvada tüm maçları kazanarak 8'de 8 yaptı. 12 Dev Adam, son dünya şampiyonu Almanya'yı mağlup edip kupaya kazanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Türkiye - Almanya basketbol final maçı ne zaman, saat kaçta? 12 Dev Adam maçı hangi kanalda? İşte detaylar...