03 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
A Milli Basketbol Takımımız, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'ndaki ikinci maçında ABD ile karşılaşıyor. Ay-yıldızlı ekip, grubundaki ilk maçında Japonya'ya 86-67 üstünlük sağladı. Turnuvanın favorilerinden ABD ise Çekya'yı 88-67 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı.
ABD: 47 - TÜRKİYE: 42
(İlk yarı sonucu)
İLK PERİYOT SONUCU: 26-21
İLK YARI SONUCU: 47-42
SALON: Şanghay Oriental Spor Merkezi
SAAT: TSİ 15.30
YAYIN: NTV
İLK 5'LER
-Doğus BALBAY
-Semih ERDEN
-Ersan İLYASOVA
-Melih MAHMUTOĞLU
-Cedi OSMAN
-Harrison BARNES
-Donovan MITCHELL
-Jayson TATUM
-Myles TURNER
-Kemba WALKER
A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca:ABD'nin mevcut kadrosu daha önceki gibi değil. Avrupa basketboluna daha yakın oynuyor. Yardımlaşmayı yapıyorlar. NBA'de bu düzen yok, buna kısa sürede adapte olmuşlar. Kolay maç olmayacak. Oynaması zor bir maç olacak. Ama iyi durumu devam ettirmek için sahada gerekli gücümüzü koyacağımızdan eminim.
GÖZLER NBA'DEKİ OYUNCULARDA
Gözler NBA'de görev yapan Ersan İlyasova, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın üzerinde... Japonya karşısında 19 sayı üreten 10 da ribaunt alan Ersan İlyasova, maçın adamı seçilmişti. Millilerin NBA patentli oyuncularından Cedi Osman, grubun ilk maçında 12 sayı üreterek takıma katkı verdi. Kenardan gelen Furkan Korkmaz ise 10 sayılık performans sergiledi.
ABD'YE KARŞI GALİBİYETİMİZ YOK
12 Dev Adam, ABD ile daha önce 5 kez karşı karşıya geldi. Milli takım, son 2 Dünya Kupası'nın şampiyonu ABD ile yaptığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Milliler, rakibine karşı 5 maçı da farklı skorlarla yitirdi. Söz konusu karşılaşmalarda ABD potasına 358 sayı bırakan A Milli Takım, 452 sayı yedi.
İLK KEZ 2004 YILINDA KARŞILAŞTI
A Milli Takım, ABD ile ilk kez 2004'te karşı karşıya geldi.
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) oyuncularından kurulu ABD Milli Takımı, 2004 Atina Olimpiyat Oyunları öncesindeki son hazırlık maçlarını Türkiye'de yapmıştı. "Rüya Takım" olarak tanımlaman antrenör Larry Brown'ın başında bulunduğu ABD Milli Takımı'nın kadrosunda Allen Iverson, Stephon Marbury, Dwayne Wade, Carlos Boozer, Carmelo Anthony, LeBron James, Emeka Okafor, Shawn Marion, Amare Stoudamire, Tim Duncan, Lamar Odom, Richard Jefferson yer alıyordu.
İki ülke, söz konusu yılda iki hazırlık karşılaşması oynadı. Milli takım, Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki iki karşılaşmayı da mağlubiyetle tamamladı.
EN FARKLI YENİLGİ
A Milli Takım, ABD'ye karşı en farklı yenilgisini özel maçta aldı. Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Macau özel yönetim bölgesinde düzenlenen "Toyota Cup"ta rakibine 32 sayı farkla 114-82 yenildi.
DÜNYA ŞAMPİYONASI FİNALİ
A Milli Takım, ABD ile ilk resmi maçını ev sahibi olduğu 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın finalinde oynadı. Türkiye'de yapılan 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez finale yükselen milliler, finalde ABD ile karşılaştı. Rakibiyle oynadığı ilk resmi maçtan 17 sayı farkla mağlup ayrılan Türkiye, ilk kez Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak, tarihinin en başarılı sonucuna imza attı.
İSPANYA'DA YİNE RAKİP OLDULAR
Türkiye ile ABD, İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2014 Dünya Kupası'nın grup mücadelesinde de karşı karşıya geldiler. Milli takım, bu karşılaşmada da rakibine üstünlük kurmayı başaramadı.
Türkiye'nin ABD ile oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:
|Organizasyon
|Yer
|Tarih
|Sonuç
|Hazırlık maçı
|İstanbul
|08.08.2004
|67-79
|Hazırlık maçı
|İstanbul
|10.08.2004
|68-80
|Toyota Cup
|Macau
|31.07.2008
|82-114
|Dünya Kupası
|İstanbul
|12.09.2010
|64-81
|Dünya Kupası
|İspanya
|31.08.2014
|77-98
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.
990. MİLLİ MAÇ
A Milli Erkek Basketbol Takımı, ABD mücadelesiyle tarihindeki 990. karşılaşmada... Ay-yıldızlı takım, 83 yıllık tarihinde yaptığı 989 maçın 509'unu kazandı, 479 karşılaşmada mağlup oldu. Milliler, bir müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı. Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan ve Beyoğlu Halkevi Salonu'nda oynanan özel maçı 49-12 kazanan Türkiye, son olarak 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Japonya'yı 86-67 mağlup etti.
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