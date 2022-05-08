Türkiye-ABD ilişkileri: Diplomasi trafiği artıyor

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler inişli çıkışlı devam ederken diplomasi trafiği hızlanıyor... AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala ve beraberindeki heyet önümüzdeki hafta Washington'a giderken, ardından Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de ABD'de bazı görüşmelerde bulunacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise 18 Mayıs'ta ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile, BM toplantısı için bulunacağı New York'ta görüşmesi bekleniyor.

F-16 KONUSUNDA OLUMLU BİR ADIM GELEBİLİR

Türkiye ile ABD arasındaki diplomasi trafiğinin genel olarak arttığına dikkat çeken Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ana gündem maddelerinden biri F-16 satışı. Bu konuda önemli bazı kongre üyelerinden pozitif açıklamalar var. Biden yönetiminden de olumlu bir adım gelebilir" dedi. İki ülke arasındaki diyalog kapısının açık olmasının önemli olduğunu belirten Ali Çınar, bu görüşme trafiğinin, Haziran'da İspanya'daki NATO liderler zirvesinde ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşme ihtimalini artırabileceğini söyledi.

FED'İN KARARI SİYASETİ İKİYE BÖLDÜ

Amerikan Merkez Bankası Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımının en önemli nedeninin ekonomik sıkıntılar olduğunu ifade eden Ali Çınar "Fed'in bu yıl içinde 8-9 toplantı yapması bekleniyor. Ekonomide iyiye gidişat yok dolayısıyla her ay Fed'in toplantılarında 25-50 baz arası puan artışı göreceğiz gibi görünüyor" dedi. ABD'de Fed'in kararının siyaseti ikiye böldüğünü belirten Çınar "Cumhuriyetçiler Fed'in müdahalede geç kaldığını hatta 50 baz puan artışının yeterli olmadığını söylerken, demokratlar Fed'in elinden geleni yaptığını söylüyor" şeklinde konuştu.

HAZİRAN'DA ÇOK BÜYÜK PROTESTOLAR OLABİLİR

ABD'de son günlerde tartışılan en önemli konuların başında kürtaj hakkı tartışması geliyor. Çünkü Yüksek Mahkeme'nin ülke genelinde kürtaj hakkını koruyan 1973 tarihli kararı iptal edeceğine yönelik bir taslak basına sızdı. Bu konunun ABD'de çok hassas bir konu olduğuna dikkat çeken Ali Çınar "Yüksek Mahkemenin böyle bir yasağı ortaya çıkarma ihtimali gündeme gelince kıyamet koptu. Bu tartışmalar devam eder ve Yüksek Mahkeme böyle bir adım atarsa Washington D.C. başta olmak üzere Haziran'da çok büyük protestoların olma ihtimali var" dedi. Ali Çınar sızıntı ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini de belirtti.

RUSYA'YA EK YAPTIRIMLAR GÜNDEMDE

ABD'de en önemli gündem maddesinin ekonomi olduğunu belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, Rusya-Ukrayna meselesinin ise özellikle Rusya'nın 9 Mayıs zafer günü dolayısıyla öne çıktığını ifade etti. Bu konuda Biden yönetiminden Rusya'ya ek yaptırımlar gelir mi sorusunun sorulduğuna değinen Çınar ABD Başkanı Biden'ın bununla ilgili açıklamayı G7 liderleriyle görüşmesinin ardından yapacağına dikkat çekti.