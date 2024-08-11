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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Türkiye: 69 - Polonya: 74 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Türkiye: 69 - Polonya: 74 | MAÇ SONUCU

        FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 11-12'ncilik klasman maçında Polonya'ya 74-69 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 19:29 Güncelleme: 11.08.2024 - 19:29
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        U18 Milliler, turnuvayı 12. bitirdi!
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        Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 11-12'ncilik klasman maçında Polonya'ya 74-69 yenildi.

        Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Matosinhos kentindeki organizasyonda milliler, 11-12'ncilik klasman maçında Polonya ile karşılaştı.

        Türkiye, ilk yarısı 41-41 eşitlikle tamamlanan müsabakadan 74-69 mağlup ayrıldı.

        Ay-yıldızlılar, bu sonuçla organizasyonu 12. sırada tamamladı.

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