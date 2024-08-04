Türkiye: 63 - İspanya: 73 | MAÇ SONUCU
FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında İspanya'ya 73-63 yenildi.
Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası ikinci maçında İspanya'ya 73-63 mağlup oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, Portekiz'in Matosinhos kentinde düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda yer alan milliler, ikinci maçında İspanya ile karşılaştı.
Müsabakanın ilk yarısını 42-29 geride tamamlayan milli takım, sahadan 73-63 mağlup ayrıldı.
Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında Letonya'yı 60-51 yenmişti.
Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçını yarın Slovenya ile yapacak.