AA

Başkent Üsküp'teki Boris Trajkovski Spor Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 21-7 önde tamamlayan Slovenya, soyunma odasına da 35-20 üstün gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan milli takım, farkı 2 sayıya kadar indirdi ve final çeyreğine Slovenya'nın 37-35 üstünlüğüyle gidildi. Dördüncü ve son periyot 50-50 eşitlikle tamamlandı ve uzatma bölümlerine geçildi.

Büyük bir heyecana sahne olan uzatma bölümünü 60-59 galip tamamlayan Türkiye, adını finale yazdırdı. Milliler, böylece A Ligi'ne yükselmeyi başardı.

20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, yarın finalde İsrail-Karadağ maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.