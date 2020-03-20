Türkish Cargo: İkinci bir duyuraya kadar Covid-19 cenaze gönderileri kabul edilmeyecek

Koronavis salgınından kaynaklanan ölüm vakalarıyla ilgili olarak Turiksh Cargo'dan bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İkinci bir duyuruya kadar, ölüm sebebi COVID-19 olan; HUM (cenaze) gönderileri taşımayı kabul edilmeyecektir. Ölüm sebebi COVID-19 olmayan HUM taşımalarına devam edilecektir" denildi.