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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Türker İnanoğlu Sergisi' İstanbul Sinema Müzesi’nde

        'Türker İnanoğlu Sergisi' İstanbul Sinema Müzesi’nde

        Türk sinema tarihinin son elli yılına damga vurmuş olan ve Yeşilçam'ın değişim-dönüşüm hikâyesini kronolojik ve biyografik bir temelde anlatacak olan 'Bay Sinema - Türker İnanoğlu' sergisi, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 28 Eylül'den itibaren İstanbul Sinema Müzesi'nde sinemaseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 00:17 Güncelleme: 24.09.2024 - 00:17
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        Türker İnanoğlu Sergisi Sinema Müzesi'nde
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        Açıldığı günden bu yana, “Nazarin: Bir Başyapıtın Hikayesi”, Stanley Kubrick, Steve McCurry ve Fans of Galaxy gibi çok ses getiren sergileri sanatseverlerle buluşturan İstanbul Sinema Müzesi şimdi de yakın tarihte kaybettiğimiz, Türk sinemasına damgasını vurmuş olan yönetmen, yapımcı ve senarist Türker İnanoğlu anısına hazırlanan “Bay Sinema” sergisine ev sahipliği yapıyor.

        Sinema endüstrisinin Türkiye’deki gelişiminde başrol oyuncularından biri olan, vizyon ve girişimcilik ruhuyla birçok “ilk”e imza atan Türker İnanoğlu anısına hayata geçirilen “Bay Sinema: Türker İnanoğlu” sergisi, Türk sinemasının yakın tarihine de ışık tutuyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, Türker İnanoğlu Vakfı’nın katkılarıyla (TÜRVAK) Zihni Tümer küratörlüğünde hazırlanan sergide, Türker İnanoğlu‘nun kişisel eşyaları, Yeşilçam’ın sembolü isimlerin balmumu heykelleri, kamera arkası fotoğrafları görülebilecek. 28 Eylül 2024’te kapılarını açacak olan sergi, 29 Aralık 2024’e kadar İstanbul Sinema Müzesi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

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        #Türker İnanoğlu
        #İstanbul Sinema Müzesi
        #İstanbul Kültür Yolu Festivali
        #müze
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