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Türker İnanoğlu kimdir? Türker İnanoğlu'nun son durumu nasıl?

Hastaneye kaldırılmıştı! Türker İnanoğlu kimdir? Son durumu nasıl?

Ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, kalça kırığı ve solunum rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 87 yaşındaki yönetmenin ameliyat olup olmayacağına henüz karar verilmedi.

Giriş: 10.11.2022 - 15:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • Türk sinemasında, Bay Sinema olarak da anılan Türker İnanoğlu, solunum rahatsızlığı ve kalça kırığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Evde düşerek kalçasını kıran 87 yaşındaki yönetmenin ameliyat olup olmayacağı henüz belli değil. Peki, Türker İnanoğlu kimdir? Türker İnanoğlu'nun son durumu nasıl? Detaylar haberimizde yer alıyor.

  • TÜRKER İNANOĞLU KİMDİR?

    1957 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenciyken, yönetmen yardımcısı olarak sinema alanına giren İnanoğlu, Lütfi Ömer Akad ve Nişan Hançer gibi ünlü yönetmenlerle çalıştı. Ardından, 1960 yılında Köyde Bir Kız Sevdim filmiyle yönetmenliğe başladı ve aynı sene Erler Film adında bir film şirketi kurdu.

  • Beyoğlu'nda Atlas Sineması, Şişli'de Kent Sineması, Kavacık'ta Boğaziçi Sinemalarının da sahibidir. 2005 yılında İstanbul Maslak'ta, TİM (Türker İnanoğlu Maslak Show Center) açtı.

    Türker İnanoğlu; üretkenliği ve birçok oyuncuyu keşfetmesiyle Bay Sinema olarak anılmaya başlandı. İnanoğlu'nun keşfettiği isimler arasında Türkan Şoray da yer alıyor.

    Ünlü yönetmen, 2018’de sinema dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülmüştü.

  • TÜRKER İNANOĞLU'NUN SON DURUMU NASIL?

    Türker İnanoğlu, solunum rahatsızlığı ve kalça kırığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Evde düşerek kalçasını kıran 87 yaşındaki yönetmenin  ameliyat olup olamayacağına kan hastalığının seyrine göre karar verilecek. 

  • 2019 yılında akciğerlerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle kan hastalığı tedavisi gören yönetmenin, kan hastalığının devam etmesi durumunda doktorlar ameliyatın riskli olabileceğini düşünüyor.

    İnanoğlu'nun tedavisi şu anda özel bir hastane devam ediyor. 

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