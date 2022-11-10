Türk sinemasında, Bay Sinema olarak da anılan Türker İnanoğlu, solunum rahatsızlığı ve kalça kırığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Evde düşerek kalçasını kıran 87 yaşındaki yönetmenin ameliyat olup olmayacağı henüz belli değil. Peki, Türker İnanoğlu kimdir? Türker İnanoğlu'nun son durumu nasıl? Detaylar haberimizde yer alıyor.