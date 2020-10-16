Turkcell 21 Ekim 2020 tarihinde son yıllardaki en önemli Olağan Genel Kurulunu yapacağını duyurdu. ABD merkezli bağımsız danışmanlık şirketleri ISS ve Glass Lewis Turkcell hissedarları tarafından Genel Kurulda oylanacak gündem maddelerini kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda değerlendirdikleri raporları yayınladılar. Peki ISS ve Glass Lewis raporu olumlu oldu mu? İşte detaylar...
ISS VE GLASS LEWIS'TEN TURKCELL RAPORU
Turkcell'in son yıllardaki en önemli Genel Kurulu 21 Ekim'de yapılacak. Türkiye Varlık Fonu'nun hakim hissedar olmasını sağlayan ana sözleşme değişikliklerinin oylanacağı genel kurul öncesi Turkcell iki yabancı danışmanlık şirketi yatırımcılara ana sözleşme değişikliklerine olumlu oy vermeleri yönünde tavsiye verdi.
21 Ekim 2020'de Olağan Genel Kurulunu yapacağını duyuran Turkcell'in olağan gündemi dışında Türkiye Varlık Fonu (TVF),Telia, LetterOne, Çukurova Holding ve Ziraat Bankası arasında geçtiğimiz Haziran ayında imzalanan işlem sözleşmeleri kapsamında yapılması öngörülen şirket ana sözleşme değişiklikleri de oylanacak.
Uluslararası yatırımcı çevrelerinde kabul gören ABD merkezli bağımsız danışmanlık şirketleri ISS ve Glass Lewis, Turkcell hissedarları tarafından Genel Kurulda oylanacak gündem maddelerini kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda değerlendirdikleri raporları yayınladılar. Her iki şirketin de Turkcell hissedarlarına TVF'nin hakim ortak olmasıyla sonuçlanacak ana sözleşme değişikliklerine olumlu oy verilmesini tavsiye ettikleri öğrenildi. ISS ve Glass Lewis'in tavsiyesinin yabancı kurumsal yatırımcıların ve yatırım fonlarının halka açık şirketlerin genel kurullarında oy tercihlerini yön veren en önemli faktörlerden biri olduğu biliniyor.
Türkiye'nin en büyük GSM ve teknoloji şirketi Turkcell'in son yıllardaki en önemli Genel Kurulunda yerli yatırımcıların oyları ise merak ediliyor. Daha çok sigorta şirketleri ve bireysel emeklilik fonlarının yatırımcılar arasında olduğu bilinen hissedarların yabancı ortakları gibi bir analiz ve raporlama yaptırıp yaptırmadıkları ise henüz öğrenilemedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!