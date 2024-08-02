Turkcell Süper Kupa, İstanbulda sahibini bulacak!

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TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş arasında oynanacak.

Süper Kupa mücadelesi, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Müsabaka, 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.

SÜPER KUPA'DA 9.RANDEVU

1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Beşiktaş'ı 8 kez karşı karşıya getirdi.

Altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan karşılaşmalarda Galatasaray 4, Beşiktaş ise 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki iki Süper Kupa mücadelesinde ise takımlar birer kez kupayı kaldırdı.

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İLK KUPA BEŞİKTAŞ'IN Süper Kupa 2006 yılında ilk kez oynanırken, Beşiktaş kupayı müzesine götüren takım oldu. Siyah-beyazlı takım, 30 Temmuz 2006'da Almanya'da oynanan maçta Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurarak kupayı aldı.

EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok Galatasaray kazandı. Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen, sonraki süreçte 7 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Beşiktaş ise 2006 ve 2022'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 3'er kez kazandığı kupayı, Konyaspor ve Akhisarspor ise 1'er kez havaya kaldırdı. İLK MAÇLAR ALMANYA'DA OYNANDI Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi. Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı. Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı. REKLAM 2020-2021 sezonunun Süper Kupa maçı ise Katar'da gerçekleştirildi. Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon oldu.

TÜRKİYE'DEKİ İLK KUPAYI FENERBAHÇE KAZANDI Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı. İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Türkiye'de İstanbul (3), Konya (2), Ankara (2), Erzurum, Kayseri, Manisa, Samsun ve Şanlıurfa'da yapılan 12 karşılaşmada Galatasaray 6 kez kupayı müzesine götürdü. Yurt içinde oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Trabzonspor 2'şer, Konyaspor ve Akhisarspor ise 1'er kez kupa sevinci yaşadı.

SON KUPA 1 DAKİKA OYNANDI Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan son Turkcell Süper Kupa müsabakası bir dakika sürdü. İki ekip arasında 30 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılması gereken Süper Kupa maçı, yaşanan krizin ardından oynanamadı. TFF, karşılaşmayı 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynatma kararı aldı. REKLAM Fenerbahçe Kulübünün müsabaka öncesi bazı taleplerinin kabul edilmemesi üzerine sarı-lacivertliler maça 19 Yaş Altı Takımı ile çıktı. Galatasaray, maçın ilk dakikasında Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, yönetim kararıyla sahadan çekildi. TFF Yönetim Kurulu, kupayı 3-0 hükmen galip saydığı sarı-kırmızılı takıma verdi. SÜPER KUPA MAÇLARI Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Kupa'da şu ana dek alınan sonuçlar şöyle: Tarih Yer Maç Sonuç 30.07.2006 Frankfurt Galatasaray-Beşiktaş 0-1 05.08.2007 Köln Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1 17.08.2008 Duisburg Galatasaray-Kayserispor 2-1 02.08.2009 İstanbul Beşiktaş-Fenerbahçe 0-2 07.08.2010 İstanbul Bursaspor-Trabzonspor 0-3 12.08.2012 Erzurum Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 11.08.2013 Kayseri Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 (uzatma) 25.08.2014 Manisa Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 (3-2/penaltı) 08.08.2015 Ankara Galatasaray-Bursaspor 1-0 13.08.2016 Konya Beşiktaş-Galatasaray 1-1 (0-3/penaltı) 06.08.2017 Samsun Beşiktaş-Atiker Konyaspor 1-2 05.08.2018 Konya Galatasaray-Akhisarspor 1-1 (4-5/penaltı) 07.08.2019 Ankara Galatasaray-Akhisarspor 1-0 27.01.2021 İstanbul Medipol Başakşehir-Trabzonspor 1-2 05.01.2022 Doha Beşiktaş-Antalyaspor 1-1 (4-2/penaltı) 30.07.2022 İstanbul Trabzonspor-Sivasspor 4-0 07.04.2024 Şanlıurfa Galatasaray-Fenerbahçe 3-0 (Hükmen) CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI Lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi. Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 10 defa alan Galatasaray, bu organizasyonun en başarılı takımı olarak dikkati çekiyor. Beşiktaş ve Trabzonspor kupayı 7'şer, Fenerbahçe 6, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Eskişehirspor da 1'er kez müzelerine götürdü. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynanan maçlar ve skorları şöyle: Sezon Maç Skor 1965-1966 Galatasaray-Beşiktaş 2-0 1966-1967 Beşiktaş-Altay 1-0 1967-1968 Fenerbahçe Otomatikman kazandı 1968-1969 Galatasaray-Göztepe 2-0 1969-1970 Göztepe-Fenerbahçe 3-1 1970-1971 Eskişehirspor-Galatasaray 3-2 1971-1972 Galatasaray-MKE Ankaragücü 1-0 1972-1973 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 1973-1974 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-0 1974-1975 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 1975-1976 Trabzonspor-Galatasaray 2-1 1976-1977 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1 (Penaltılarla 3-1) 1977-1978 Trabzonspor-Fenerbahçe 1-0 1978-1979 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-1 1979-1980 Trabzonspor-Altay 1-0 1980-1981 MKE Ankaragücü-Trabzonspor 1-0 1981-1982 Galatasaray-Beşiktaş 2-0 1982-1983 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-0 1983-1984 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-0 1984-1985 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 (Penaltılarla 4-2) 1985-1986 Beşiktaş-Bursaspor 2-1 1986-1987 Galatasaray-Gençlerbirliği 3-2 1987-1988 Galatasaray-Sakaryaspor 2-0 1988-1989 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 1989-1990 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-2 1990-1991 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 1991-1992 Beşiktaş-Trabzonspor 2-1 1992-1993 Galatasaray-Beşiktaş 2-0 1993-1994 Beşiktaş-Galatasaray 3-1 1994-1995 Trabzonspor-Beşiktaş 2-0 1995-1996 Galatasaray-Fenerbahçe 3-0 1996-1997 Galatasaray-Kocaelispor 2-1 (Uzatmada) 1997-1998 Beşiktaş-Galatasaray 2-1 (Uzatmada)