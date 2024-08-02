Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Adana Demirspor
        ADS
        0
        Antalyaspor
        ANT
        0
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Galatasaray
        GS
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Tümosan Konyaspor
        KON
        0
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        0
        Sivasspor
        SVS
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Turkcell Süper Kupa, İstanbulda sahibini bulacak! - Futbol Haberleri

        Turkcell Süper Kupa, İstanbulda sahibini bulacak!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 18. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş yarın karşı karşıya gelecek. İki takım kupayı müzesine götürmek için mücadele verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 12:48 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turkcell Süper Kupa sahibini arıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş arasında oynanacak.

        Süper Kupa mücadelesi, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Müsabaka, 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.

        SÜPER KUPA'DA 9.RANDEVU

        1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Beşiktaş'ı 8 kez karşı karşıya getirdi.

        Altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan karşılaşmalarda Galatasaray 4, Beşiktaş ise 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki iki Süper Kupa mücadelesinde ise takımlar birer kez kupayı kaldırdı.

        REKLAM

        İLK KUPA BEŞİKTAŞ'IN

        Süper Kupa 2006 yılında ilk kez oynanırken, Beşiktaş kupayı müzesine götüren takım oldu.

        Siyah-beyazlı takım, 30 Temmuz 2006'da Almanya'da oynanan maçta Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurarak kupayı aldı.

        EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI

        Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok Galatasaray kazandı.

        Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen, sonraki süreçte 7 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

        Beşiktaş ise 2006 ve 2022'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

        Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 3'er kez kazandığı kupayı, Konyaspor ve Akhisarspor ise 1'er kez havaya kaldırdı.

        İLK MAÇLAR ALMANYA'DA OYNANDI

        Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi.

        Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı. Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.

        REKLAM

        2020-2021 sezonunun Süper Kupa maçı ise Katar'da gerçekleştirildi. Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon oldu.

        TÜRKİYE'DEKİ İLK KUPAYI FENERBAHÇE KAZANDI

        Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.

        İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

        Türkiye'de İstanbul (3), Konya (2), Ankara (2), Erzurum, Kayseri, Manisa, Samsun ve Şanlıurfa'da yapılan 12 karşılaşmada Galatasaray 6 kez kupayı müzesine götürdü. Yurt içinde oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Trabzonspor 2'şer, Konyaspor ve Akhisarspor ise 1'er kez kupa sevinci yaşadı.

        SON KUPA 1 DAKİKA OYNANDI

        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan son Turkcell Süper Kupa müsabakası bir dakika sürdü.

        İki ekip arasında 30 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılması gereken Süper Kupa maçı, yaşanan krizin ardından oynanamadı. TFF, karşılaşmayı 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynatma kararı aldı.

        REKLAM

        Fenerbahçe Kulübünün müsabaka öncesi bazı taleplerinin kabul edilmemesi üzerine sarı-lacivertliler maça 19 Yaş Altı Takımı ile çıktı. Galatasaray, maçın ilk dakikasında Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, yönetim kararıyla sahadan çekildi.

        TFF Yönetim Kurulu, kupayı 3-0 hükmen galip saydığı sarı-kırmızılı takıma verdi.

        SÜPER KUPA MAÇLARI

        Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Kupa'da şu ana dek alınan sonuçlar şöyle:

        Tarih Yer Maç Sonuç
        30.07.2006 Frankfurt Galatasaray-Beşiktaş 0-1
        05.08.2007 Köln Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1
        17.08.2008 Duisburg Galatasaray-Kayserispor 2-1
        02.08.2009 İstanbul Beşiktaş-Fenerbahçe 0-2
        07.08.2010 İstanbul Bursaspor-Trabzonspor 0-3
        12.08.2012 Erzurum Galatasaray-Fenerbahçe 3-2
        11.08.2013 Kayseri Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 (uzatma)
        25.08.2014 Manisa Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 (3-2/penaltı)
        08.08.2015 Ankara Galatasaray-Bursaspor 1-0
        13.08.2016 Konya Beşiktaş-Galatasaray 1-1 (0-3/penaltı)
        06.08.2017 Samsun Beşiktaş-Atiker Konyaspor 1-2
        05.08.2018 Konya Galatasaray-Akhisarspor 1-1 (4-5/penaltı)
        07.08.2019 Ankara Galatasaray-Akhisarspor 1-0
        27.01.2021 İstanbul Medipol Başakşehir-Trabzonspor 1-2
        05.01.2022 Doha Beşiktaş-Antalyaspor 1-1 (4-2/penaltı)
        30.07.2022 İstanbul Trabzonspor-Sivasspor 4-0
        07.04.2024 Şanlıurfa Galatasaray-Fenerbahçe 3-0 (Hükmen)

        CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI

        Lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.

        Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 10 defa alan Galatasaray, bu organizasyonun en başarılı takımı olarak dikkati çekiyor.

        Beşiktaş ve Trabzonspor kupayı 7'şer, Fenerbahçe 6, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Eskişehirspor da 1'er kez müzelerine götürdü.

        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynanan maçlar ve skorları şöyle:

        Sezon Maç Skor
        1965-1966 Galatasaray-Beşiktaş 2-0
        1966-1967 Beşiktaş-Altay 1-0
        1967-1968 Fenerbahçe Otomatikman kazandı
        1968-1969 Galatasaray-Göztepe 2-0
        1969-1970 Göztepe-Fenerbahçe 3-1
        1970-1971 Eskişehirspor-Galatasaray 3-2
        1971-1972 Galatasaray-MKE Ankaragücü 1-0
        1972-1973 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1
        1973-1974 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-0
        1974-1975 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0
        1975-1976 Trabzonspor-Galatasaray 2-1
        1976-1977 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1 (Penaltılarla 3-1)
        1977-1978 Trabzonspor-Fenerbahçe 1-0
        1978-1979 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-1
        1979-1980 Trabzonspor-Altay 1-0
        1980-1981 MKE Ankaragücü-Trabzonspor 1-0
        1981-1982 Galatasaray-Beşiktaş 2-0
        1982-1983 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-0
        1983-1984 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-0
        1984-1985 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 (Penaltılarla 4-2)
        1985-1986 Beşiktaş-Bursaspor 2-1
        1986-1987 Galatasaray-Gençlerbirliği 3-2
        1987-1988 Galatasaray-Sakaryaspor 2-0
        1988-1989 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0
        1989-1990 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-2
        1990-1991 Galatasaray-Beşiktaş 1-0
        1991-1992 Beşiktaş-Trabzonspor 2-1
        1992-1993 Galatasaray-Beşiktaş 2-0
        1993-1994 Beşiktaş-Galatasaray 3-1
        1994-1995 Trabzonspor-Beşiktaş 2-0
        1995-1996 Galatasaray-Fenerbahçe 3-0
        1996-1997 Galatasaray-Kocaelispor 2-1 (Uzatmada)
        1997-1998 Beşiktaş-Galatasaray 2-1 (Uzatmada)
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        "X ve Y Kuşağı"nda kanser riski daha fazla
        "X ve Y Kuşağı"nda kanser riski daha fazla
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Ölümden döndü! Elektronik sigara içerken hastanelik oldu
        Ölümden döndü! Elektronik sigara içerken hastanelik oldu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı
        Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Restorana silahlı saldırı düzenlendi!
        Restorana silahlı saldırı düzenlendi!
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        Yangına müdahale ederken uçurumdan düştü!
        Yangına müdahale ederken uçurumdan düştü!
        Eğirdir Gölü'nün bölünmesine 1,2 kilometre kaldı
        Eğirdir Gölü'nün bölünmesine 1,2 kilometre kaldı
        Anne ve kızını hayattan kopardı! 50 yıla kadar hapsi istendi
        Anne ve kızını hayattan kopardı! 50 yıla kadar hapsi istendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Habertürk Anasayfa