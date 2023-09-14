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        Turkcell Olağan Genel Kurulunun ardından üst yönetim belirlendi

        Turkcell'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Nisan 2021'den bu yana Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Şenol Kazancı, Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 20:35 Güncelleme: 14.09.2023 - 20:41
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        Turkcell üst yönetiminde değişiklik
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        Mart 2020'den bugüne Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenen Bülent Aksu da Turkcell'in yeni Genel Müdürü oldu.

        Şenol Kazancı, AA Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü yaptı

        Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

        Kazancı, 2007-2011 yılları arasında TVNET Genel Müdürlüğü, 2011-2014 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevlerini yürüttü.

        NİSAN 2021'DE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YAPTI

        ENOL KAZANCI (FOTO: DHA)
        ENOL KAZANCI (FOTO: DHA)

        Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak 2014-2021 yılları arasında görev yapan Kazancı, Nisan 2021'de Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi.

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        Turkcell Genel Müdürü olarak atanan Bülent Aksu, telekom, enerji, petrokimya, tekstil ve denetim gibi sektörlerde finans, vergi, yönetim alanlarında 30 yıla yakın profesyonel yöneticilik tecrübesine sahip. Bülent Aksu, iş hayatına Kuveyt Türk AŞ Teftiş Kurulu'nda müfettiş olarak başladı.

        Çalık Holding ve Akfel Grup'ta görev aldıktan sonra Azerbaycan Milli Petrol ve Gaz Şirketi (SOCAR) iştiraki olan Petkim ve STAR Rafineri'de CFO'luğu üstlenen Bülent Aksu, farklı sektörlerde birçok birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştirdi. Aksu, uluslararası ve yerel piyasalarda proje finansmanı, bono ihracı gibi birçok finansal işlemleri başarıyla yürüttü.

        Turkcell'de Temmuz 2016-Temmuz 2018 yılları arasında CFO olarak görev yapan Bülent Aksu, yenilikçi finansal çözümlerle Turkcell'e önemli katkılarda bulundu.

        MART 2020'DE TURKCELL YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ

        BÜLENT AKSU (FOTO: DHA)
        BÜLENT AKSU (FOTO: DHA)

        Bülent Aksu, Ağustos 2018-Ocak 2021 arasında Hazine ve Maliye Bakanlığında Bakan Yardımcısı, Kasım 2018-Mart 2019 arasında Türk Telekomünikasyon AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2019-Mart 2020 arasında Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2019-Şubat 2021 arasında Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı, Mart 2020'de Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

        Aksu, Türkiye'yi 2018 yılında G20'de Şerpa olarak, Ağustos 2018-Ocak 2021 arasında Asya Kalkınma Bankası (ADB) ve Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) nezdinde Guvernör olarak, Dünya Bankası (WB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) nezdinde Guvernör Vekili olarak, İslam Kalkınma Bankası (IsDB) nezdinde İcra Direktörleri Kurulu Üyesi olarak temsil etti.

        Bülent Aksu, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu.

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        #Şenol Kazancı
        #haberler
        #turkcell
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