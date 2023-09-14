Turkcell Olağan Genel Kurulunun ardından üst yönetim belirlendi

Mart 2020'den bugüne Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenen Bülent Aksu da Turkcell'in yeni Genel Müdürü oldu.

Şenol Kazancı, AA Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü yaptı

Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Kazancı, 2007-2011 yılları arasında TVNET Genel Müdürlüğü, 2011-2014 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevlerini yürüttü.

NİSAN 2021'DE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YAPTI

ENOL KAZANCI (FOTO: DHA)

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak 2014-2021 yılları arasında görev yapan Kazancı, Nisan 2021'de Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi.

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Turkcell Genel Müdürü olarak atanan Bülent Aksu, telekom, enerji, petrokimya, tekstil ve denetim gibi sektörlerde finans, vergi, yönetim alanlarında 30 yıla yakın profesyonel yöneticilik tecrübesine sahip. Bülent Aksu, iş hayatına Kuveyt Türk AŞ Teftiş Kurulu'nda müfettiş olarak başladı.

Çalık Holding ve Akfel Grup'ta görev aldıktan sonra Azerbaycan Milli Petrol ve Gaz Şirketi (SOCAR) iştiraki olan Petkim ve STAR Rafineri'de CFO'luğu üstlenen Bülent Aksu, farklı sektörlerde birçok birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştirdi. Aksu, uluslararası ve yerel piyasalarda proje finansmanı, bono ihracı gibi birçok finansal işlemleri başarıyla yürüttü.

Turkcell'de Temmuz 2016-Temmuz 2018 yılları arasında CFO olarak görev yapan Bülent Aksu, yenilikçi finansal çözümlerle Turkcell'e önemli katkılarda bulundu.