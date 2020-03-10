10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Turkcell'in GNÇYTNK programına gençlerden büyük ilgi
- Hayallerini gerçekleştirmek isteyen 63 bin aday programa başvurdu - Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: - "GNÇYTNK programımız sayesinde bizler gençlerin sahip olduğu vizyondan faydalanıyoruz, gençlerimiz de Turkcell'in kendilerine sağladığı imkanlarla hayalini kurdukları iş ortamına kavuşmuş oluyorlar"
Turkcell'in son 5 yıldır gençlere tam zamanlı çalışma fırsatı sunduğu, yeni mezun işe alım programı GNÇYTNK'e bu yıl 60 binin üzerinde başvuru geldi.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in yetenekli gençlerin geleceğine yön veren işe alım programı GNÇYTNK bu yıl da yoğun ilgi gördü. Bu yılki başvuru sürecini Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve 2019 Genç Yetenekleri'nin yer aldığı tanıtım kampanyası ile duyuran programa, hayallerini gerçekleştirmek isteyen 63 bin aday başvurdu.
Bu yıl beşinci dönem adaylarını kabul eden GNÇYTNK, gençlere Turkcell bünyesinde tam zamanlı çalışma fırsatı sunuyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, geçen yıla göre başvuru sayısının iki katından daha fazla olmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Turkcell Türkiye'nin en çok çalışılmak istenen şirketlerinden birisi. GNÇYTNK programına gelen yoğun talep de bunun en açık göstergesi. Gençlerimizin kariyerlerine başlamak için Turkcell'i tercih etmeleri bizim için büyük mutluluk. GNÇYTNK programımızla daha uzun yıllar Türkiye'nin genç istihdamına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.
Türkiye'nin teknoloji öncülüğünü üstlenen Turkcell için dijital dünyaya doğan gençlerimizin sahip olduğu perspektif son derece değerli. GNÇYTNK programımız sayesinde bizler gençlerin sahip olduğu vizyondan faydalanıyoruz, gençlerimiz de Turkcell’in kendilerine sağladığı imkanlarla hayalini kurdukları iş ortamına kavuşmuş oluyorlar. Program sayesinde bugüne kadar yüzlerce gencimizi istihdam ettik."
- 3 aylık değerlendirme süreci
Verilen bilgiye göre, GNÇYTNK başvuruları, kariyerim.turkcell.com.tr adresi üzerinden online olarak alındı. Online başvuru aşamasını geçen adaylar, bu ay itibarıyla değerlendirme sürecine alınacak. Genel yetenek ve İngilizce sınavlarında başarılı olan adaylar, bir sonraki aşama olan video mülakatına girmeye hak kazanacak. Başarılı adaylar son olarak nisan ayında gerçekleşecek insan kaynakları mülakatlarına girerek süreci tamamlayacak. Mülakat sürecini de geçen adaylar, mayıs ayında farklı departmanlar için kamplara alınacak. Kamp dönemi sonucunda başarılı olan genç yetenekler, Turkcell'de kariyer yolculuklarına başlayacak.
GNÇYTNK programına lisans 4. sınıf, yüksek lisans, doktora öğrencisi, yeni mezun veya en fazla iki yıllık iş deneyimine sahip, iyi derecede İngilizce bilen ve 27 yaşını aşmamış gençler başvurabiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!