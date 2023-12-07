Türkçe de geçen en uzun kelimeleri okuyabilir misiniz?
Türkçe, köklü bir dil olduğu için, kelime hazinesi oldukça zengindir. Bu zenginlik, Türkçe de uzun kelimelerin bulunmasına neden olmuştur.
- 1
MUVAFFAKIYETSİZLEŞTİRİCİLEŞTİRİVEMEYEBİLECEKLERİMİZDENMİŞSİNİZCENE
Dünyanın en uzun kelimelerinden birisi olan bu kelimenin kökü "Muvaffakiyet"den gelir. Sondan eklemeli yapısından dolayı 70 harften oluşur. Kelimenin anlamı, "hemen başarısızlaştırıcı hâline getiremeyebileceğimiz kişilerden biriymiş" şeklindedir. Yani kişi isterse karşı tarafı başarısızlaştırabilir ancak uğraşması da gerekir gibi bir anlama gelir.
Çünkü muvaffakiyet "Başarı" demektir. Kelime "Muv-vaf-fa-ki-yet-siz-le-şi-tir-ici-le-şi-tir-i-ve-re-me-ye-bi-le-cek-le-ri-miz-den-miş-si-niz-ce-ne" şeklinde okunur.
- 2
DEMOKRATİKLEŞTİREBİLME
Demokratikleştirebilme kelimesi, bir sistemi veya durumu daha demokratik hale getirme yeteneği veya olasılığı anlamına gelir. Bu kelime, genellikle bir ülkenin veya toplumun demokratikleşme sürecini ifade etmek için kullanılır ve 20 harften oluşur.
- 3
KUYRUKSALLAYANGİLLER
Kuyruksallayan, incir kuşu vb. ötücü kuşları içine alan türdür.
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- 4
ÖLÜMSÜZLEŞTİREBİLMEK
Ölümsüzleştirme ihtimali veya imkanı bulmak
- 5
ELEKTROKARDİYOGRAM
Kalpte oluşan elektrisel etkinliğin vücudun belli noktalarına elektrotlarla oluşturulan kalp çizelgesi
- 6
RADYOAKTİFLEŞTİRME
Bir elementi radyoaktif duruma getirme
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- 7
EGZİSTANSİYALİZM
Varoluşçuluk anlamına gelir.