Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Türkçe de geçen en uzun kelimeleri okuyabilir misiniz?

        Türkçe de geçen en uzun kelimeleri okuyabilir misiniz?

        Türkçe, köklü bir dil olduğu için, kelime hazinesi oldukça zengindir. Bu zenginlik, Türkçe de uzun kelimelerin bulunmasına neden olmuştur.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 15:09 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MUVAFFAKIYETSİZLEŞTİRİCİLEŞTİRİVEMEYEBİLECEKLERİMİZDENMİŞSİNİZCENE

          Dünyanın en uzun kelimelerinden birisi olan bu kelimenin kökü "Muvaffakiyet"den gelir. Sondan eklemeli yapısından dolayı 70 harften oluşur. Kelimenin anlamı, "hemen başarısızlaştırıcı hâline getiremeyebileceğimiz kişilerden biriymiş" şeklindedir. Yani kişi isterse karşı tarafı başarısızlaştırabilir ancak uğraşması da gerekir gibi bir anlama gelir.

          Çünkü muvaffakiyet "Başarı" demektir. Kelime "Muv-vaf-fa-ki-yet-siz-le-şi-tir-ici-le-şi-tir-i-ve-re-me-ye-bi-le-cek-le-ri-miz-den-miş-si-niz-ce-ne" şeklinde okunur.

        • 2

          DEMOKRATİKLEŞTİREBİLME

          Demokratikleştirebilme kelimesi, bir sistemi veya durumu daha demokratik hale getirme yeteneği veya olasılığı anlamına gelir. Bu kelime, genellikle bir ülkenin veya toplumun demokratikleşme sürecini ifade etmek için kullanılır ve 20 harften oluşur.

        • 3

          KUYRUKSALLAYANGİLLER

          Kuyruksallayan, incir kuşu vb. ötücü kuşları içine alan türdür.

        • 4

          ÖLÜMSÜZLEŞTİREBİLMEK

          Ölümsüzleştirme ihtimali veya imkanı bulmak

        • 5

          ELEKTROKARDİYOGRAM

          Kalpte oluşan elektrisel etkinliğin vücudun belli noktalarına elektrotlarla oluşturulan kalp çizelgesi

        • 6

          RADYOAKTİFLEŞTİRME

          Bir elementi radyoaktif duruma getirme

        • 7

          EGZİSTANSİYALİZM

          Varoluşçuluk anlamına gelir.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis ile bir arada
        Oktay Derelioğlu ve eşine saldıranların ifadesi ortaya çıktı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine saldıranların ifadesi ortaya çıktı!
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        KKM'de fren
        KKM'de fren
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Arnavutluk Meclisi'nde yine gerginlik!
        Arnavutluk Meclisi'nde yine gerginlik!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        Habertürk Anasayfa