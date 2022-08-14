Yeşilçam'ın efsaneleri, yıllar sonra bir arada!

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Türkan Şoray ve Filiz Akın, yıllar sonra bir arada!
Yeşilçam'ın efsane kadın oyuncuları Türkan Şoray ve Filiz Akın, Bodrum'da buluştu. O anları takipçileriyle paylaşan Akın, "Yediden yetmişe herkesin çok sevdiği, güzeller güzeli, tüm gönüllerin sultanı ve benim sultan arkadaşım Türkan Şoray'la buluşmamızın mutluluğuyla..." ifadelerini kullandı
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından olan Türkan Şoray ile Filiz Akın, yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Usta oyuncular, birkaç gün önce tatil yapmak için Bodrum'a gitti.
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Akın, yakın arkadaşıyla çekilen videosunu Instagram hesabından yayınladı. Usta oyuncu, gönderisine "Yediden yetmişe herkesin çok sevdiği, güzeller güzeli, tüm gönüllerin sultanı ve benim sultan arkadaşım Türkan Şoray'la perşembe akşamı buluşmamızın mutluluğuyla..." ifadelerini not düştü.
"CANIM ARKADAŞIM SENİ SEVGİYLE ÖPÜYORUM"
Şoray da Akın'ın paylaşımına, "Bu güzel sözlerin beni sevdiğin için biliyorum. Ben de senin için aynı bu güzel şeyleri düşünüyorum. Canım arkadaşım seni sevgiyle öpüyorum." sözleriyle karşılık verdi.
Filiz Akın'ın Türkan Şoray ile hayranları tarafından yoğun ilgi gören gönderisine; Perihan Savaş, Arzum Onan, Asuman Dabak ve Behzat Uygur gibi birçok ünlü isim yorum yaptı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Türkan Şoray ve Filiz Akın, yıllar sonra Bodrum'da buluştu - Magazin haberleri/turkan-soray-ve-filiz-akin-yillar-sonra-bodrum-da-bulustu-magazin-haberleri-3502393-magazin
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