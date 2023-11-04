Türkan Şoray ve Ediz Hun, İzmirlilerle buluştu

Türkan Şoray ile 22 filmde birlikte oynadığını ifade eden Hun, Şoray'ın bir star olduğunu vurgulayarak, yaptıkları her filmin tuttuğunu belirtti.



"Türkan Şoray ile yeni bir film yapmayı düşünür müsünüz?" soruna Hun, "Amerikada Altın Göl diye bir film çekildi. Çok Oscar aldı. Öyle bir film olursa çekeriz tabi neden çekmeyelim. Siz bizi seviyorsunuz bağrınıza bastınız. Bizim velinimetimizsiniz. Size layık olabilecek roller oynamak isteriz. Böyle gelişi güzel rollerde çıkmak istemeyiz. Sizin de zevkle seyredebileceğiniz bir şey olursa, güzel bir proje olursa neden oynamayalım" diye konuştu.