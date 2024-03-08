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        Haberler Magazin Türkan Şoray: Kadınlara kıymayın - Magazin haberleri

        Türkan Şoray: Kadınlara kıymayın

        Yeşilçam'ın usta oyuncularından Türkan Şoray, Büyükçekmece'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen bir programla sevenleriyle buluştu. Şoray, konuşmasında kadına şiddete dikkati çekerek; "Kadına kalkan eller kırılsın. İnsan annesine, çocuğuna kıyar mı? Kadınlara kıymayın, çiçekler her mevsim açsın, kadınlar hep gülsün" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 11:09 Güncelleme: 08.03.2024 - 11:09
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        "Kadınlara kıymayın"
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        Türkan Şoray, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Büyükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği programda sevenleriyle buluştu. Programın yönetimini üstlenen tarihçi, yazar Sacide Bolcan, Şoray'a olan hayranlığına dair, "50 yıldır bugünü bekliyordum, 1970'li yıllarda gazetede çıkan her fotoğrafınızı kesip duvarıma yapıştırırdım" dedi.

        Türkan Şoray ise konuşmasında kadına şiddete dikkati çekerek; "Her gün gazete okuyorum ama bu beni çok üzüyor. Çünkü hayatta çok kötü şeyler oluyor, her gün bir cinayet haberi oluyor." ifadelerini kullandı.

        "KENDİMİ KEŞFETMEYE BAŞLADIKÇA KADINLARI CANLANDIRMAMDA FARKLILIKLAR OLDU"

        Bugüne kadar oynadığı karakterler arasından en çok etkilendiği rolüne ilişkin de Türkan Şoray, şunları anlattı: İlk sinemaya girdiğim yıllarda daha çok genç kız rolleriydi. Çok enteresan, kendimi keşfetmeye başladıkça kadınları canlandırmamda farklılıklar oldu. Rol seçerken daha gerçekçi kadınları seçmeye çalıştım. O yıllarda genç bir kadın olarak bazı konularda itiraz etmiyordum, birçok şeyi kabulleniyordum. Hayatımın bir kısmı öyle geçti. Sonra kadın haklarının gündemde olması, kadın derneklerinin yoğun çabaları, konuşulanlar falan 'Ben de bunları yapabilirim' duyguları başladı. Hayatımda hiç itiraz etmeyen ben bazı şeylere itiraz ettim. 'Hayır' demeyi başardım. Kendi hayallerimi gerçekleştirmeyi ön plana aldım.

        "KADINLARA KALKAN ELLER KIRILSIN"

        Türkan Şoray, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak yazdığı şiirini okudu ve "Kadına kalkan eller kırılsın. İnsan annesine, çocuğuna kıyar mı? Kadınlara kıymayın, çiçekler her mevsim açsın, kadınlar hep gülsün" ifadesini kullandı.

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        Kadına şiddete önlem için eğitim seferberliği gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Türkan Şoray, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü, ülkemizdeki tüm kadınlarımıza kutlu olsun, güzel mutlu yarınlar olsun" dedi.

        Programa sürpriz olarak Müjdat Gezen de katıldı ve izleyicilere kısa bir selamlama konuşması yaptı. Ayrıca Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Hasan Akgün, Şoray'a ithafen yaptıkları Türkan Şoray Parkı'nın tanıtımını gerçekleştirdi. Usta oyuncu, bu sürprizlerin karşısında göz yaşlarını tutamadı.

        "TÜRKİYE'DE ALNININ TERİYLE KAZANDIĞI PARAYLA İLKOKUL AÇAN İLK SANATÇI TÜRKAN ŞORAY'DIR"

        Hasan Akgün, Türkan Şoray'a hediyelerini takdim ederken yaşanan aksaklık sebebiyle hazırlamış olduğu plaket kırıldı. Plaketin üzerindeki kalp motifinin zarar görmemesine işaret eden Müjdat Gezen; "Türkan Şoray'a yakışan oldu, kalp kırılmadı. Türkan, çok güzel bir kadın, bir de kalbi çok güzel. Türkiye'de ilk defa kendi alnının teriyle kazandığı parayla ilkokul açan sanatçı Türkan Şoray'dır" diye konuştu.

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        #Türkan Şoray

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