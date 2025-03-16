Türkan Şoray'dan pazar pozu
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Türkan Şoray, sosyal medya üzerinden sevenlerine "Mutlu pazarlar" sözleriyle seslendi
Giriş: 16.03.2025 - 17:23 Güncelleme: 16.03.2025 - 17:23
Türk sinemasının usta isimlerinden Türkan Şoray, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmasa da zaman zaman paylaşımda bulunuyor. Çektirdiği bir fotoğrafını, yayımlayan usta oyuncu, paylaşımıyla sevenlerine seslendi.
Fotoğrafta keyfinin yerinde olduğu görülen Türkan Şoray, paylaşımına; "Mutlu pazarlar" ifadelerini not düştü.
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