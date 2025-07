Türkan Şoray'ın hayatına farklı bir bakış

Kariyerinde başrolde oynadığı 222 filmle dünya rekortmeni olan Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray, hakkında en çok kitap yazılan ünlülerin başında yer alıyor.

Gazeteci - yazar Bircan Usallı Silan da Türkan Şoray hakkında okunası bir kitap yazdı; 'Türkan ve Hayat'...

Gazeteci - yazar Bircan Usallı Silan'ın Türkan Şoray hakkında yazdığı 'Türkan ve Hayat' adlı kitabın tanıtım toplantısında Türkan Şoray'a bakarken tanışmamızın üzerinden 25 yıl geçtiğini fark ettim. Sonra da kendi kendime; "İyi ki Türkan Şoray ile aynı zaman diliminde yaşıyorum, iyi ki göz göze gelme, öpme, sarılma, röportaj yapma, sohbet etme şansına sahip oldum ama keşke, 25 yıl öncesine dönebilsem. O zaman Türkan Şoray ile daha çok zaman geçirmek için daha dikkatli olur, daha fazla fırsat kollardım" dedim.

Uzun uzun Türkan Şoray'a bakarken basın toplantısının başladığının farkında değildim. Bircan Usallı Silan'ın; "Haydi Mehmet, bir soru sor" demesiyle kendime geldim. Sorduğum ilk soru da; "Oyunculuğu bırakarak hayranlarınıza haksızlık ettiğinizi düşünmüyor musunuz?" oldu.

Bircan Usallı Silan

Türkan Şoray'ın cevabı, Türkiye'deki sinema - dizi sektörünün belli yaşın üzerindeki oyuncular hakkındaki tasarrufun aynasıydı. Nedense belli yaşın üzerindeki oyuncular, genelde; 'Anne', 'Baba', 'Nine' ve 'Dede' rollerinin dışındaki bir karakter için düşünülmezler. Şoray, her zamanki nezaketiyle şöyle cevap verdi; "Daha çok diziler gündemde. Ben de bir - iki dizi yaptım, bunlar çok sevilen dizilerdi. Yaşıma uygun rollerdi ve başroldü. Bir meseleyi, toplumsal bir hikâyeyi, benim yaşlarımda bir kadının hikâyesini anlatan senaryo olursa sinema filmi yapabilirim. Böyle bir hikâye gelmiyor. Senaryo yazarlarımız az. Belli bir yaştan sonra ikinci, üçüncü planda roller oluyor. Ben de bunları oynamak istemiyorum. İster istemez yaş aldıkça yüz hatlarınız değişiyor, gençlik güzelliği kalmıyor. Beni o halimle seven seyircimi de hayal kırıklığına uğratır mıyım diye düşünüyorum."

Yıllarca merak ettiğim konulardan biri, 'Dört Yapraklı Yonca'nın üyeleri; Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik'in rol alacağı bir filmin neden çekilmediği olmuştur. Büyük yapımcılar, ortaya İMECE usulü para koyup, bir film çekmiş olsalardı ne kadar kıymetli bir yapım olacaktı. Ayrıca ortaya konan o para, sinema gösteriminden çıkmasa bile yıllar içinde TV yayınlarından fazlasıyla çıkarılabilirdi. Olmadı, olamadı... Yazık oldu...