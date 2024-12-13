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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Türkan Saylan anısına Londra'da konser

        Türkan Saylan anısına Londra'da konser

        Bilim insanı ve eğitmen Türkan Saylan, doğum günü vesilesiyle, 16 Aralık'ta, genç piyanist İlyun Bürkev ve genç viyolonist Emre Engin'in konseriyle Londra'da anılacak. Konser gelirlerinin bir kısmı, Saylan'ın kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) burs programına bağışlanacak. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 10:45 Güncelleme: 13.12.2024 - 10:45
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        Türkan Saylan anısına Londra'da konser
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        Yaşamını çağdaşlaşma ve kız çocuklarının eğitimine adayan tıp doktoru, akademisyen, eğitimci ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin eski genel başkanı Türkan Saylan, bir belgesel ve iki genç sanatçının birlikte vereceği bir konserle Londra’da anılacak. Saylan’ın doğum günü vesilesiyle hazırlanan belgesel 15 Aralık’ta yayınlanacak, 16 Aralık’ta da genç piyanist İlyun Bürkev ile genç viyolonist Emre Engin, Saylan anısına özel bir konser verecek.

        Müzik eğitimine Salzburg Mozarteum Üniversitesi’nde devam eden ve hem yurtiçinde hem yurtdışında elde ettiği başarılarla adından çokça söz ettiren İlyun Bürkev, anlamlı bir etkinlik kapsamında ilk kez Londralı sanatseverlerin karşısına çıkacak. Bürkev, Sectoral Events tarafından Türkan Saylan’ı anma etkinlikleri kapsamında organize edilen yardım konserinde, viyolonist Emre Engin ile birlikte sahne alacak. 16 Aralık’ta gerçekleştirilecek yardım konseri, ÇYDD’deki burslu öğrencilerin eğitimlerine destek sunacak.

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        Konser gelirlerinden ÇYDD burslu öğrencilere destek

        Londra Paddington’daki St James Kilisesi’nde gerçekleşecek konsere alınan biletlerin 5 £’lik (Yaklaşık 220 TL) kısmı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) burs projelerine aktarılacak. ÇYDD’nin kurucusu, bilim insanı Prof. Dr. Türkan Saylan’ın doğum günü vesilesiyle gerçekleşen konserin hemen öncesinde 15 Aralık’ta, gazeteci ve yapımcı Özlem Özdemir`in hazırladığı "Türkan Belgeseli” ilk defa Londra’da gösterilecek.

        Dermatoloji profesörü olan Türkan Saylan, cüzzam konularındaki çalışmalarıyla 1986’da Hindistan’da “Uluslararası Gandhi Ödülü” almış, bir yandan akademik çalışmalarını sürdürürken sivil toplum kuruluşlarındaki etkin rolüyle de hafızalarda yer etmişti. Kurduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile binlerce genç kızın eğitim almasını sağlayan Saylan, 2009 yılındaki vefatına kadar 19 yıl boyunca derneğin başkanlığını yürütmüştü.

        İlyun Bürkev: Çok heyecanlı ve gururluyum

        İlyun Bürkev, Londra’daki müzikseverlerin karşısına ilk kez çıkacağı konserin Türkiye’nin en önemli kadın figürlerinden olan ve yaşamını genç kızların eğitimine adayan Türkan Saylan’ın anısına olmasının kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi. Bürkev, “Eğitim alma olanağından yoksun genç kızlara kucak açan, onların topluma kazandırılmasında çok büyük rol oynayan sayın Türkan Saylan’ı saygıyla anıyorum. Bu konserde onun anısına çalmak ve gençlere bir nebze de olsa yardımcı olabileceğimi bilmek beni gururlandırıyor” dedi.

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        #türkan saylan
        #İlyun Bürkev
        #konser
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