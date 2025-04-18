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        Haberler Gündem Türk Yıldızları, İskenderun semalarında prova uçuşu yaptı - Güncel haberler

        Türk Yıldızları, İskenderun semalarında prova uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Nisan'da gerçekleştireceği gösteri öncesinde kent semalarında prova uçuşu yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 22:26 Güncelleme: 18.04.2025 - 22:26
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        • 1

          Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Nisan'da gerçekleştireceği gösteri öncesinde kent semalarında prova uçuşu yaptı.

        • 2

          Adana'daki İncirlik Üssü'nden havalanan Türk Yıldızları'nı, yaptığı prova uçuşu sırasında İskenderun Sahili şeridine gelen vatandaşlar izledi.

        • 3

          İskenderun semalarında 25 dakika süren uçuşu, vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

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          Türk Yıldızları, 19 Nisan Cumartesi günü ise gösteri uçuşu yapacak.

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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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