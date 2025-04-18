Türk Yıldızları, İskenderun semalarında prova uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Nisan'da gerçekleştireceği gösteri öncesinde kent semalarında prova uçuşu yaptı
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Nisan'da gerçekleştireceği gösteri öncesinde kent semalarında prova uçuşu yaptı.
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Adana'daki İncirlik Üssü'nden havalanan Türk Yıldızları'nı, yaptığı prova uçuşu sırasında İskenderun Sahili şeridine gelen vatandaşlar izledi.
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İskenderun semalarında 25 dakika süren uçuşu, vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.
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Türk Yıldızları, 19 Nisan Cumartesi günü ise gösteri uçuşu yapacak.
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Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.