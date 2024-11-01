Türk Traktör temettü dağıtacak! Türk Traktör hisse başına ne kadar temettü verecek?
Türk Traktör bu sene ikinci kez temettü ödemesi yapmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada; temettü ödeme teklifinin 6 Kasım 2024 tarihli Genel Kurul Toplantısında kurulun onayına sunulacağı ifade edildi. Peki, Türk Traktör ne zaman ve ne kadar temettü verecek? İşte, detaylar...
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Türk Traktör (TTRAK), yatırımcılarına temettü dağıtmaya hazırlanıyor. Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamaya göre, kâr dağıtma kararı 6 Kasım'da yapılacak Genel Kurul Toplanlatısında görüşülecek. Peki, Türk Traktör hisse başıne ne kadar temettü verecek? İşte, detaylar...
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TÜRK TRAKTÖR HİSSE BAŞINA NE KADAR TEMETTÜ VERECEK?
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket ortaklara nakden dağıtılmak üzere toplamda 2,7 milyar TL'lik temettü teklifini Genel Kurulunun onayına sunmaya karar verdi. Pay başına ödenecek net temettü 24,28 TL olacak.
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TÜRK TRAKTÖR TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Şirketin 6 Kasım tarihli Genel Kurul toplantısında temettü kararının onaylanmasının ardından 8 Kasım 2024 tarihinde temettü ödemesi yapılacak.
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