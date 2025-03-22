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        Haberler Bilgi Ekonomi TÜRK TRAKTÖR TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPACAK! 2025 TTRAK Türk Traktör temettü ne zaman yatacak, hisse başı ne kadar temettü ödenecek, kaç TL?

        Türk Traktör temettü ödemesi yapacak! 2025 TUPRS Türk Traktör temettü ne zaman yatacak, ne kadar ödeyecek?

        Türk Traktör temettü ödeme tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirim ile 2024 yılı karından yatırımcılarına temettü dağıtacağını duyurdu. Açıklamada temettülerin ne zaman yatırılacağı ve ne kadar ödeneceği bilgisine de yer verildi. Peki, Türk Traktör temettü ödemesi ne zaman yatacak, hangi gün hesaba geçer? TTRAK hisse başı ne kadar temettü ödeyecek? İşte, 2025 Türk Traktör temettü ödeme tarihleri ve tutarı hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 17:12 Güncelleme: 25.03.2025 - 08:22
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        • 1

          Türk Traktör temettü ödeme takvimi 2025 gündemdeki yerini aldı. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Genel Kurul kâr payı dağıtım kararı hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada 2024 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesi’nin 19’uncu maddesine ve Şirket Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak dağıtılması ve kar dağıtımının belirtilen tarihte gerçekleştirilmesi hususlarının Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunularak kabul edildiği belirtildi. Peki, 2025 Türk Traktör temettü ödemesi ne zaman yatacak, hisse başına ne kadar ödenecek? İşte 2025 Türk Traktör temettü ödeme tarihi ve tutarı…

        • 2

          2025 TÜRK TRAKTÖR TEMETTÜ MİKTARI NE KADAR?

          Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) tarafından 21 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Genel Kurul kâr payı dağıtım kararı hakkında açıklama yapıldı.

          Açıklamada 2024 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesi’nin 19’uncu maddesine ve Şirket Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak aşağıda belirtildiği şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 2 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunularak kabul edildiği belirtildi.

        • 3

          2025 TÜRK TRAKTÖR TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN VE NE KADAR YATACAK?

          Türk Traktör, 2 Nisan 2025 tarihinde ödenmek üzere hisse başına brüt 48,4675873TL, net 41,1974492 TL nakit temettü dağıtılmasına karar verdi.

          TTRAK temettü tarihi 4 Nisan 2025 olarak belirlendi.

        • 4
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